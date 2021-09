In poco meno di 300 hanno invaso le strade della cittadina normanna

Primo sigillo per Soffietto e Sorvillo nella mezza maratona di Cefalù

Al via ieri meno di 300 atleti provenienti da tutta Italia per la terza edizione

Prossimi appuntamentei su strada 3 ottobre Sale & Saline a Trapani

Giovanni Soffietto (Universitas Palermo) e Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) protagonisti nella terza edizione della Half Marathon Perla del Tirreno che si è corsa ieri sulle strade di Cefalù.

Per loro è il primo successo nell’albo doro della manifestazione organizzata dal Muraldo Cefalù in sinergia con l’Universitas Palermo.

Partenza dopo le 8.30 per i 300 atleti presenti

Lo start della mezza maratona è stato posticipato a qualche minuto dopo le 8.30 per evitare – in parte – il caldo di inizio autunno. Condizione meteo tipicamente siciliana.

Al via poco meno di 300 atleti per un evento che, per bellezza dei luoghi attraversati avrebbe meritato una platea di podisti più ampia. Milano, Salerno, Cremona le città d’oltre lo Stretto con i loro rappresentanti nella cittadina normanna in provincia di Palermo, per loro una vacanza all’insegna anche dello sport.

Soffietto vince in solitaria la gara maschile

La gara: 4 giri e percorso che si è diviso tra lungomare Giardina e centro storico patrimonio dell’Unesco. Assente il giovane Diakite, palcoscenico tutto per l’esperto e sempreverde Giovanni Soffietto che malgrado abbia da un po’ superato le quarantacinque primavere, quando corre sembra ancora un ragazzino. Gara solitaria e vittoria per l’atleta di Partinico e tempo finale di 1h19’09.

Alle sue spalle l’ottimo Mahamed Saman (Atletica Canicattì) in 1h20’35 che ha duettato per tre quarti gara con Francesco Paolo Tona (Palermo H13.30) che si è staccato solo nell’ultima parte della gara chiudendo con il tempo di 1h21’28.

Sorvillo primeggia tra le donne

Più combattuta la gara al femminile con una Simona Sorvillo, in continuo crescendo, che ha dapprima sfiancato la compagna di squadra Mika Iwaguchi e poi la cremonese Patrizia Ghidini (KR SSD ARL), lasciandole lottare per i posti rimanenti del podio. Gara con la testa, oltre che con le gambe e braccia al cielo per la Sorvillo che ha chiuso con il tempo di 1h39’27, al secondo posto l’atleta lombarda in 1h40’55, terza la giapponese che vive a Catania, in 1h41’35.

Banda “Aosta” ha aperto le “danze”

Ad aprire la manifestazione e a fare da apripista erano stati sedici componenti della banda della Brigata Meccanizzata “Aosta”, della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, che in apertura delle premiazioni hanno anche suonato l’inno di Mameli.

Presenti, tra gli altri, il vicesindaco della cittadina normanna Vincenzo Terrasi e il presidente del comitato regionale della Fidal Sicilia Salvatore Gebbia. Applicati i protocolli anti-Covid, tutt’ora vigenti.

I prossimi appuntamenti su strada

Archiviata la manifestazione cefaludese, prossimi appuntamenti su strada sono domenica prossima 3 ottobre Sale & Saline a Trapani, domenica 10 ottobre la mezza maratona della Concordia di Agrigento.

Classifica uomini

Giovanni Soffietto (Universitas Palermo) 1h19’09”

Mahamed Saman (Atletica Canicattì) 1h20’35”

Francesco Paolo Tona (Palermo H13.30) 1h21’28”

Pietro Paladino (Pol. Team Ingargiola) 1h23’26”

Giovanni La Mantia (Universitas Palermo) 1h23’51”

Classifica donne

Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) 1h39’27”

Patrizia Ghidini (KR SSD ARL) 1h40’55”

Mika Iwaguchi (Trinacria Palermo) 1h41’35”

Giusi Rinaldi (Trinacria Palermo) 1h42’55”

Maria Giangreco (Marathon Altofonte) 1h44’18”