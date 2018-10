“Nessuna novità all’orizzonte sulla nomina dei manager. Rese pubbliche solo le rose dei candidati per ciascun gruppo di aziende”.

Lo affermano i deputati M5S all’Ars, componenti della commissione Salute, Francesco Cappello, Salvatore Siragusa, Antonio De Luca e Giorgio Pasqua, commentando la short list dei manager dei professionisti cui attingere per la governance della sanità siciliana.

“Si tratta – dice Cappello – di elenchi curiosamente sovrapponibili, formati prevalentemente dai soliti noti della sanità siciliana, che certamente non brilla per efficienza e qualità dei servizi. Nulla sui tempi di nomina dei direttori generali, né sulla permanenza degli attuali commissari”.

“Non basta certamente la pubblicazione di un elenco di nomi – continua Cappello – a rimettere in moto la macchina delle aziende sanitarie il cui stallo è destinato a continuare sino alla nomina definitiva dei direttori generali. Nel frattempo continua indisturbata l’assegnazione di incarichi di unità operative da parte di manager ormai in uscita, nell’imbarazzante silenzio dell’assessore Razza e del presidente Musumeci. In quest’isola se qualcosa diventerà bellissima non sarà certamente la sanità”.