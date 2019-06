La commissione Salute dell’Ars, presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo, ha esitato per l’Aula il ddl stralcio 491 in materia di politiche sociali e sanitarie.

Tra le novità in arrivo i contributi in favore dei ragazzi senza famiglia dichiarati adottabili; interventi di carattere educativo finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting, della pedofilia e della cyberpedofilia; il reddito di libertà in favore delle donne vittime di violenza che da sperimentale diventa strutturale; servizi e attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali; l’istituzione dello sportello unico e del portale informatico per la disabilità e le indennità per i cittadini affetti da talassemia”.

“Ringrazio la commissione Salute nella sua interezza per aver approvato all’unanimità questo disegno di legge finalizzato a dare risposte concrete in materia di politiche sociali e per la salute. Auspico che il testo venga ampiamente condiviso e approvato in Aula nel più breve tempo possibile”, ha detto la presidente della sesta commissione dell’Assemblea regionale siciliana Margherita La Rocca Ruvolo.