i sindacati: "Adesso aumento ore per tutti i dipendenti"

Da oggi vedremo più vigili per le strade di Palermo. Per 130 agenti della Polizia Municipale del Comune di Palermo a orario ridotto scatterà, infatti, un aumento delle ore lavorative settimanali, che passeranno da 23 a 30, con un incremento orario di ben sette ore.

A darne notizia con una nota il Comune di Palermo, che con questa iniziativa intende garantire più controlli e maggiore sicurezza sul territorio.

Dal Ministero dell’Interno 2 milioni di euro

L’ampliamento dell’orario lavorativo sarà finanziato con 2 milioni di euro, messi a disposizione dal Ministero dell’Interno per il progetto “Potenziamento dei servizi del personale di P.M. di Palermo”, nell’ambito del Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana dei Comuni per il Triennio 2021-2023.

A beneficiarne i 130 agenti della Polizia Municipale part-time, che oggi e domani potranno aderire presso il Settore Risorse Umane di via Garibaldi, alla presenza dell’assessore al Personale, Dario Falzone.

Così potenzieremo “il controllo del territorio e della viabilità”

Come ha sottolineato l’Assessore Falzone “con questo finanziamento ministeriale 130 agenti di P.M. potranno accedere a un incremento orario di sette ore, passando da ventitré a trenta ore settimanali, per un periodo di quindici mesi. Siamo particolarmente soddisfatti perché così siamo in grado di potenziare ulteriormente il controllo del territorio e della viabilità, dato che questi agenti saranno impegnati tutti sulle strade al servizio del cittadino”.

Il plauso dei sindacati: “Adesso aumento ore per tutti i dipendenti”

Grande soddisfazione è stata espressa da Nicolò Scaglione del sindacato CSA-CISAL secondo il quale si tratta di un ottimo risultato per i lavoratori e per tutta la città, reso possibile non solo dal finanziamento statale ma anche dall’impegno dell’amministrazione e del Csa-Cisal”.

“Adesso però- ha concluso Scaglione- “Bisogna rendere strutturale questo aumento delle ore ed estenderlo subito a tutti i dipendenti part-time del Comune, punto essenziale per garantire i servizi ai cittadini”.