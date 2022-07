Obiettivo: garantire supporto psicologico al personale penitenziario

Ancora pochi giorni per partecipare all’avviso pubblico dell’Università degli Studi di Palermo, per il conferimento di incarichi libero professionali, a sostegno del personale del Corpo di polizia Penitenziaria in servizio presso gli Istituti penitenziari, i Centro di Giustizia Minorile e gli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna della Regione Sicilia (Corti d’Appello di Catania, Messina, Palermo e Caltanissetta).

Il bando consentirà di formare una graduatoria con validità triennale (2022-2024), da cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione (la durata non dovrà essere inferiore a 18 h e non superiore a un anno), da svolgersi tra settembre e dicembre 2022.

Il compenso previsto sarà pari a 40 euro lordi all’ora.

L’obiettivo sarà quello di realizzare azioni di supporto psicologico in assetto gruppale per ridurre lo stress lavoro correlato all’interno degli istituti penitenziari, fornendo strumenti e strategie, che possano aumentare il benessere psicologico degli operatori di polizia penitenziaria.

I requisiti

Gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Psicologia;

iscrizione all’Albo degli Psicologi, sezione A;

possesso di partita IVA o disponibilità ad aprirne una in caso di affidamento dell’incarico;

eventuale esperienza professionale specifica nel settore oggetto dell’avviso.

Sarà possibile presentare domanda per i distretti delle Corti di Appello di Catania, Messina, Palermo e Caltanissetta, anche indicando l’istituto di preferenza, non vincolante per l’assegnazione della sede.

La selezione

L’iter selettivo consisterà nella valutazione dei titoli posseduti, in base alla griglia di valutazione inserita nell’All. B del bando. Saranno presi in considerazione i titoli formativi e scientifici (max 20 punti) e le esperienze professionali (max 35 punti).

Come candidarsi

Le candidature dovranno pervenire all’Università di Palermo entro le ore 13 del 2 agosto 2022, trasmettendo la domanda (secondo l’All. A del bando) all’indirizzo PEC dipartimento.sppf@cert.unipa.it.

Per maggiori informazioni consultare l’avviso disponibile sul sito dell’Università di Palermo.