Il provvedimento in seguito alle segnalazioni

Nuovi problemi sul ponte Bailey a Palermo dove questa mattina è comparsa una grande buca. Di conseguenza potrebbero essere in arrivo nuovi lavori e di conseguenza anche disagi alla circolazione in una zona dove esistono problemi atavici sotto tale aspetto. Intanto il ponte è stato chiuso al traffico veicolare per il formarsi di questa voragine per ragioni soprattutto precauzionali e di sicurezza.

Le segnalazioni degli automobilisti

Sono stati gli stessi automobilisti ad avere segnalato questa buca incontrata lungo il ponte Bailey al momento dell’attraversamento. La polizia municipale ha provveduto anzitutto a transennare l’area attorno alla buca. A breve, in seguito a delle verifiche di natura tecnica e della protezione civile, dovrebbero essere prese delle decisioni.

Ad aprile altri interventi e slittamenti

Nell’aprile scorso ci furono altre chiusure e slittamenti di lavori che prolungarono l’interdizione al traffico veicolare. Furono le maestranze del Coime ad aver portato avanti quei lavori di manutenzione della sede stradale. Interventi che subirono all’epoca un rinvio a causa dell’indisponibilità della ditta a ritirare i residui del materiale di scarifica. Ad essere effettuati lavori di rifacimento della sede stradale del piccolo ponte sul fiume Oreto.

I limiti alla viabilità che hanno le loro ripercussioni

Questo ponte ha come funzione quella di garantire i collegamenti fra l’area della Guadagna e il quartiere Oreto-Stazione. Una struttura che, però, presenta alcuni problemi. A cominciare dal manto stradale, già segnato dall’enorme afflusso di mezzi. Macchine che, molto spesso procedono in senso opposto di marcia, paralizzando il traffico e costringendo i malcapitati ad andare a marcia indietro per uscire dall’impasse. Fatto, quest’ultimo, immortalato nella nostra live del 22 marzo 2022.

Natura militare della struttura

Vista la natura della struttura militare, sulla stessa vigono limiti stringenti. Punta di velocità fissata a 30 km/h, limite di peso fissato a 4 tonnellate (solo mezza in più rispetto all’Oreto), e con obbligo di evitare brusche frenate o accelerate. Ciò per non stimolare eccessivamente i giunti. Se le restrizioni sono decisamente ferree, l’importanza di questo ponte è altrettanto capitale.

