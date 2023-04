Inizia la fase 2 alla discesa di Valdesi, dal 18 aprile via ai lavori alla Guadagna

Da Mondello alla Guadagna, passando al monitoraggio dei flussi di traffico nell’area del porto. Si prospetta una settimana da bollino rosso per gli automobilisti e i camionisti di Palermo, i quali dovranno fare i conti con tutta una serie di cantieri che si apriranno o che continueranno a persistere in città.

Ad aprire le danze sarà la seconda fase dei lavori di aggiornamento del sistema d’illuminazione su via Margherita di Savoia, meglio conosciuta come discesa di Valdesi. Fatto che comporterà il ritorno al doppio senso di marcia da e verso Mondello. Scatterà invece martedì 18 aprile la chiusura del ponte Bailey alla Guadagna, importante struttura di collegamento che collega le due sponde del fiume Oreto. Procede, inoltre, il monitoraggio dei flussi di traffico nell’area nei pressi del sottopasso di via Crispi. L’Amministrazione ha messo in campo ulteriori misure di allegerimento del traffico in via Roma, nell’area in cui, in precedenza, è stata sospesa parzialmente la Ztl. Da capire se ciò basterà rispetto ad un problema che ha causato, nei giorni scorsi, tanti disagi ad automobilisti e camionisti.

Inizia la fase 2 dei lavori alla discesa di Valdesi

Ad aprire la nuova serie di cantieri sono gli interventi che riguardano il rinnovo del sistema d’illuminazione di via Margherita di Savoia, meglio conosciuta come la discesa di Valdesi. Una strada, quella all’interno del parco della Favorita, fondamentale nel garantire i collegamenti fra il quartiere di Mondello e il resto della città. Lavori finanziati con fondi europei da eseguire in tempi celeri e contingentati, ma che hanno destato preoccupazione fra i cittadini e gli imprenditori della borgata marinara, anche e soprattutto in vista delle festività primaverili e della stagione estiva. Perplessità che i residenti e gli operatori economici hanno più volte manifestato alla redazione di BlogSicilia e che hanno portato, nelle scorse settimane, ad alcune modifiche alla viabilità rispetto ai piani originali dell’Ufficio Mobilità.

Cambiamenti confermati anche nella fase due dei lavori, quella che riguarderà la carreggiata in direzione Mondello. Modifiche previste dall’ordinanza dell’Ufficio Mobilità 543 del 14 aprile 2023, sottoscritta dal Capo Area Sergio Maneri. Documento nel quale viene re-instituito il doppio senso di marcia nel lato in direzione Mondello. A delimitare le corsie vi sarà una linea gialla continua e un delineatore stradale in gomma. Di conseguenza, tornerà sulla discesa di Valdesi il divieto di sorpasso, con limite di velocità che scenderà a 30 km/h. Alla strada in questione non potranno accedere i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, autobus AMAT compresi. A ricordare le modifiche alla viabilità saranno una serie di cartelli collocati a piazza Leoni, all’ingresso della Favorita, lato via Imperatore Federico, e all’incrocio della Favorita con via Mater Dolorosa.

Da martedì il ponte Bailey chiude per quattro giorni

Un cantiere a cui se ne aggiungerà un altro, anche se di più breve durata. Si tratta degli interventi che riguarderanno il ponte Bailey alla Guadagna. La struttura chiuderà infatti i battenti dal 18 al 21 aprile per consentire alle maestranze del Coime di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria sulla sede stradale. Opere di routine ma necessarie per garantire la funzionalità del ponte militare che collega le due sponde del fiume Oreto. Un test che metterà a dura prova la viabilità della III Circoscrizione e che potrebbe essere un banco di prova in vista dell’estate, momento nel quale sarà il ponte Oreto a subire le opere di manutenzione straordinaria. Lavori attesi da tempo e che si protrarranno per un tempo decismante più alto, in una zona con poche alternative dal punto di vista della viabilità.

Un piccolo ponte ma dall’importanza capitale, anche se vista la natura della struttura militare, sulla stessa vigono limiti stringenti. Punta di velocità fissata a 30 km/h, limite di peso fissato a 4 tonnellate (solo mezza in più rispetto all’Oreto), e con un obbligo di evitare brusche frenate o accelerate. Ciò per non stimolare eccessivamente i giunti. Se le restrizioni sono decisamente ferree, l’importanza di questo ponte è altrettanto capitale. Questo nell’economia di garantire i collegamenti fra l’area della Guadagna e il quartiere Oreto-Stazione. Una struttura che, però, presenta alcuni problemi. A cominciare dal manto stradale, già segnato dall’enorme afflusso di mezzi. Macchine che, molto spesso procedono in senso opposto di marcia, paralizzando il traffico e costringendo i malcapitati ad andare a marcia indietro per uscire dall’impasse. Fatto, quest’ultimo, immortalato nella nostra live del 22 marzo 2022.

Interventi che, come nel caso del sottopasso di via Francesco Crispi, “potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito”.

Il caos alla Cala, i lavori al sottopasso di via Crispi

E proprio sul viadotto di piazza XIII Vittime, continua il monitoraggio dell’Amministrazione Comunale per verificare se le ultime modifiche alla viabilità stanno sortendo gli effetti sperati, con particolare riguardo alla riduzione del flusso di traffico sulla zona della Cala. Un ammasso di auto e camion che, soprattutto durante le ore di punta, sta mettendo in crisi la viabilità della zona. Fatto che preoccupa ancora di più in vista delle operazioni di imbarco dei mezzi pesanti al porto di Palermo. Proprio per questi motivi, l’Amministrazione è corsa ai ripari, effettuando dei correttivi attraverso un tavolo tecnico che ha visto coinvolti il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alla Mobilità Maurizio Carta, l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando e tutti i principali attori coinvolti nella gestione della viabilità.

Volontà che si manifesta nelle ulteriori misure previste dall’Amministrazione Comunale. Fra queste, l’allegerimento della percorrenza di via Roma, nel tratto della Ztl riaperto nei giorni scorsi, ovvero quello compreso fra piazza Giulio Cesare e via Cavour, in direzione Politeama. Tratto nel quale , all’altezza di corso Vittorio Emanuele e via Emerico Amari, la funzionalità dei semafori verrà modificata, passando dal ciclo fisso al lampeggiante. Inoltre, il servizio di pattugliamento della polizia municipale verrà anticipato a partire dalle 6.30.

Inoltre, l’intenzione dell’Amministrazione è quella di potenziare ulteriormente i mezzi pubblici, incrementando le corse degli autobus che percorrono l’area interessata, al fine di diminuire l’utilizzo di auto o mezzi proprio. Particolare attenzione è stata dedicata inoltre al tema degli imbarch al porto di Palermo. Fatto che potrebbe compromettere la viabilità della Cala in corrispondenza delle attività di ingresso dei mezzi pesanti nell’area di competenza dell’Autorità Portuale. Proprio in tal senso, si sta lavorando ad eventuali modifiche delle procedure di imbarco durante il periodo dei lavori.

