La nuova ordinanza dell'Ufficio Mobilità

Dalla prossima settimana spariranno i tappi sulla corsia centrale di viale Regione Siciliana, nei pressi del ponte Corleone. Il dirigente dell’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo Sergio Maneri ha emanato la tanto attesa ordinanza che andrà a disciplinare la nuova viabilità sull’area del fiume Oreto. Spariranno così i new jersey sulla carreggiata centrale, con l’instaurazione di due corsie di marcia. Ma alcune restrizioni rimarranno in essere. Ciò fino alla fine di un periodo di monitoraggio in cui si dovrà vigilare sul rispetto dell’ordinanza.

Ponte Corleone, le nuove regole della viabilità

Un documento che nasce in seguito alla redazione della relazione definitiva della Icaro Progetti, la ditta incaricata dal Comune di Palermo e dal commissario Matteo Castiglioni di eseguire i controlli sulla struttura. L’ordinanza 377 del 24/03/2022 statuisce la previsione di due corsie da 3,5+3 metri per una larghezza massima totale di 6,5 metri, disposte centralmente per ogni carreggiata. Regole differenziate per le due diramazioni della sede stradale. Quella di destra dovrebbe essere destinata ai veicoli a pieno carico con un peso inferiore a 44 tonnellate, mentre quella di sinistra ospiterà i mezzi fino 7,5 tonnellate. Imposto il divieto di sorpasso tra automezzi pesanti, adeguatamente segnalato prima dell’attraversamento, e controllo del carico massimo transitante. Limiti a cui si aggiungerà l’abbassamento del limite di velocità, che scenderà così a 50 km/h.

Rimangono chiuse le bretelle laterali

Vengono sostanzialmente riconfermate le ipotesi messe sul tavolo nel vertice in Prefettura del 10 marzo. Alcune restrizioni però rimangono in essere. Come la chiusura delle bretelle laterali, come scritto nella stessa ordinanza. “Restano in vigore l’ordinanza 55 del 25/01/2022, che istituisce la chiusura dalla corsia laterale alla corsia centrale direzione Trapani. Nonchè l’ordinanza 218 del 23/02/2022, che istituisce il ripristino del varco di accesso dalla corsia laterale alla corsia centrale” all’altezza di via Villagrazia. Un fatto che lascia scontento il mondo economico operante nell’area del ponte Corleone.

Un gruppo di imprenditori e cittadini che ha costituito di recente un comitato civico, proprio per portare avanti una proposta alternativa. Argomento di cui si è discusso nella seduta odierna della IV Commissione Consiliare, presieduta dal consigliere di Sicilia Futura Gianluca Inzerillo. In una nota, il consigliere comunale dichiara che ” la mancata riapertura delle bretelle con la nuova configurazione proposta dagli Uffici potrebbe compromettere la fluidità del traffico. A tal proposito, il Comitato aveva già elaborato delle proposte alternative dalle quali si evince una diversa configurazione. Richieste che sono state consegnate, durante i lavori, agli uffici competenti”.

Da venerdì partono i lavori per la segnaletica

Al momento però, le bretelle rimarranno chiuse. Ciò fino alla conclusione della fase di monitoraggio del ponte dopo la riapertura a due corsie di marcia. Operazioni a cura dell’Amministrazione, “per potere verificare l’attivazione di successivi provvedimenti sulle strade laterali al ponte”. Intanto, da venerdì 25 marzo, partiranno i lavori per l’installazione della nuova segnaletica stradale, arrivata proprio in questi giorni e sulla cui installazione la politica cittadina ha chiesto di fare presto. Interventi che si dovrebbero concludere martedì 29 marzo, giorno in cui dovrebbe entrare effettivamente in vigore la nuova ordinanza.