Traffico paralizzato

Lavori per la segnaletica sul Ponte Corleone

Caos e ingorghi per l’autovelox della polizia municipale

Via a convenzione Anas, Provveditorato e Comune

Iniziano i lavori per l’installazione della segnaletica che indica il restringimento della carreggiata sul ponte Corleone, lungo la circonvallazione di Palermo. I tecnici dell’Amat hanno già realizzato la segnaletica gialla che indica la chiusura della carreggiata laterale in direzione Catania. Installati anche i cartelli che indicano il divieto di transito ai mezzi pesanti, che dovranno trovare percorsi alternativi per attraversare il capoluogo.

Traffico paralizzato per il limite di velocità

Si tratta di lavori necessari per mantenere i libelli di sicurezza del ponte che, secondo alcune relazioni, sarebbe ammalorato e in pericolo. Ora bisognerà trovare una soluzione anche per limitare gli ingorghi. Come si legge sul Giornale di Sicilia, ieri la circolazione è stata per buona parte della giornata caotica, rallentata probabilmente anche dalla presenza di pattuglie di vigili con autovelox che hanno “costretto” gli automobilisti a rispettare quel limite a 30 km orari imposto dall’ordinanza del sindaco, che ha anche limitato ulteriormente l’accesso ai Tir. Si prevede un ulteriore innalzamento dei livelli di traffico una volta entrata in vigore l’ordinanza che istituisce il dimezzamento della carreggiata.

Patto ANAS, Provveditorato Opere Pubbliche e Comune di Palermo

Intanto ieri è arrivato il via libera per la convenzione tra ANAS, Provveditorato Opere Pubbliche e Comune di Palermo per interventi relativi al Ponte Corleone, al Ponte Oreto e allo Svincolo Perpignano. Lo annuncia il deputato nazionale Adriano Varrica che è stato il promotore di questo accordo, proponendolo e mettendo al tavolo le varie Amministrazioni lo scorso ottobre. “Nelle scorse ore – spiega il deputato M5S – ho ricevuto la notizia dall’Amministratore delegato di ANAS del via libera per la firma della convenzione quadro con Provveditore opere pubbliche e Comune di Palermo per gli interventi sul Ponte Corleone, sul Ponte Oreto e sullo svincolo Perpignano. A fine 2020 avevamo già trovato l’intesa sul testo, ma purtroppo gli uffici del Comune erano intervenuti chiedendo delle modifiche che hanno imposto un’ulteriore valutazione da parte degli altri soggetti coinvolti. Ho appena informato il Sindaco e gli ho chiesto di convocare la Giunta per procedere alla sigla di questo importante atto che sbloccherà interventi prioritari per la città”.