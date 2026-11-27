Slitta di qualche ora l’atteso varo del macroconcio C1-C4 dell’impalcato metallico di valle del nuovo ponte laterale al Ponte Corleone, lungo la circonvallazione di Palermo in direzione Trapani. Le operazioni, inizialmente programmate per le 5:30 di questa mattina, venerdì 27 novembre, prenderanno il via nella tarda mattinata, indicativamente intorno alle ore 11.

Il furto del cavo e le verifiche di sicurezza

A renderlo noto è stata Anas, a seguito di una comunicazione urgente arrivata nella giornata di ieri dall’impresa incaricata dei lavori. Lo slittamento si è reso necessario a causa di alcune difficoltà tecniche emerse durante le fasi di ripristino della grande gru impiegata per il sollevamento della struttura metallica.

L’intervento sul mezzo era stato imposto da un furto subito in cantiere, che aveva reso indispensabile la sostituzione del cavo di segnale. Le operazioni di riparazione per rimettere in servizio la macchina si sono rivelate più complesse del previsto, allungando i tempi tecnici. Nelle prime ore di questa mattina i tecnici sono impegnati nella configurazione della gru e nei collaudi per verificarne il perfetto funzionamento: il sollevamento inizierà soltanto dopo l’esito positivo di tutti i controlli, a garanzia della massima sicurezza per gli operatori e per gli automobilisti.

Il cronoprogramma dei lavori e la viabilità

L’intervento odierno arriva al termine di una settimana scandita da diverse tappe e da alcuni rinvii legati al maltempo. I lavori di varo erano infatti entrati nel vivo lunedì 23 novembre, quando alle prime luci dell’alba era stata completata con successo la posa della “stampella”, il primo elemento strutturale dell’impalcato di valle, con disagi minimi alla circolazione limitati a un restringimento di corsia di circa 15 minuti.

Successivamente, le forti raffiche di vento avevano costretto Anas a riprogrammare i passaggi successivi: il sollevamento del macroconcio C1-C4, originariamente previsto per ieri (giovedì 26 novembre), era stato spostato ad oggi, facendo slittare di conseguenza anche il varo del macroconcio C5-C6 da sabato 28 a lunedì 30 novembre (sempre a partire dalle 5:30, condizioni meteo permettendo).

Sul fronte della viabilità, durante le manovre della gru e la posa degli elementi strutturali di oggi – così come accadrà lunedì 30 novembre – la circolazione sulla sola carreggiata centrale di viale Regione Siciliana in direzione Trapani sarà regolata con la modalità “stop and go”, con interruzioni temporanee limitate allo stretto tempo necessario al completamento delle operazioni in quota.