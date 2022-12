Il deputato leghista

“Due ministri siciliani”, lo sono per il segretario della Lega in Sicilia nonché deputato alla Camera e Presidente della Commissione difesa, Nino Minardo, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. Il leghista in una nota ha voluto esaltare il lavoro svolto in poche settimane di governo dai due membri del governo nazionale.

Salvini e Giorgetti ministri siciliani

“Per l’impegno che stanno mettendo per la nostra terra considero Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti due ministri siciliani” così Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, oggi a Catania per incontri istituzionali con alcuni vertici delle Forze Armate in Sicilia. In realtà un ministro siciliano vero e proprio c’è e si tratta dell’ex presidente della Regione Siciliane, Nello Musumeci, nominato ministro della Protezione Civile dalla premier Meloni.

“Da spot a fatti veri”

“E’ sotto gli occhi di tutti – continua Minardo – il cambio di passo per la Sicilia, siamo passati dagli spot alle risposte concrete. Penso alla marcia a tappe forzate del ministro Salvini per arrivare il prima possibile ad un progetto solido di ponte sullo Stretto e alla posa della prima pietra entro due anni o ancora alla estrema disponibilità del ministro Giorgetti per provvedimenti a favore della Sicilia nella legge di bilancio”. “Onestamente, a parte qualche doverosa eccezione, non ricordo ministri siciliani così impegnati a raggiungere obiettivi e risultati. Mi auguro che il loro impegno sia contagioso”, conclude il Presidente della Commissione Difesa.

Schifani a Roma per trattare sul ponte

Schifani ha anche parlato di Ponte sullo Stretto nei giorni scorsi, annunciando un viaggio a Roma per discutere proprio su questo argomento con il Governo. “Il Ponte sullo Stretto è dietro l’angolo ci stiamo lavorando. Io ringrazio pubblicamente il governo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini che si sono intestati questa iniziativa. Io e il presidente della Calabria Roberto Occhiuto faremo di tutto perché questa opera si possa realizzare”.