Delibera approvata in Giunta, se ne attende l'applicazione

Troppo traffico in via Francesco Crispi durante le operazioni d’imbarco al porto di Palermo. Il Comune e l’Autorità Portuuale provano a correre ai ripari, dopo le recenti code di macchine e mezzi pesanti che si sono sviluppate su tutto l’asse del lungomare. Nella giornata di lunedì la viabilità ad esempio, dalla Cala a Borgo Vecchio, è piombata. A tal proposito, la Giunta Comunale ha varato, il 30 giugno, uno schema di accordo da sottoporre all’attenzione del presidente Pasqualino Monti. L’idea è quella di predisporre un servizio di vigilanza sul traffico da realizzare con l’ausilio della polizia municipale. Personale che, secondo l’attuale bozza, sarà a carico della stessa Autorità Portuale, in base al numero di vigili urbani e mezzi coinvolti.

Troppo traffico al porto, si valuta accordo

Da capire se e quando l’accordo in questione svilupperà i suoi effetti. Palazzo delle Aquile ha dato il proprio ok nella riunione di Giunta del 30 giugno. Lo schema prevede una collaborazione fra Comune ed Autorità Portuale di un anno. Ciò “per far fronte ad esigenze straordinarie determinate dal rilevante afflusso di mezzi pesanti diretti all’imbarco o provenienti dallo sbarco presso il Porto di Palermo ed in attesa dell’espletamento della attività finalizzate alla delocalizzazione del traffico merci verso il bacino portuale di Termini Imerese”. Fatto per il quale “risulta necessario approntare un idoneo servizio di vigilanza a tutela della sicurezza della circolazione stradale e dell’incolumità pubblica nonché della velocizzazione delle attività portuali di imbarco e sbarco”.

Costi a carico dell’Autorità Portuale

Il personale che svolgerà il servizio aggiuntivo manterrà la dipendenza dal Comune di Palermo agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Il costo del servizio, si legge nella delibera, è tutto a carico dell’Autorità Portuale. L’importo della retribuzione sarà rapportato alle ore di effettivo servizio reso fuori dal normale orario di lavoro. All’interno della delibera è infatti contenuta una tabella nella quale sono riportati anche i costi potenziali. Si va da 40 euro al giorno per l’impiego di un’autovettura a 10 euro nel caso di una bicicletta.

Cosa dovrà fare la polizia municipale

Con riguardo ai compiti che il personale della polizia municipale dovrà avere, rientrano il controllo della viabilità e delle soste dei veicoli nelle strade immediatamente adiacenti al perimetro portuale; la regolazione del transito dei veicoli in prossimità dei varchi portuali; la rimozione forzata dei veicoli nelle strade immediatamente adiacenti al perimetro portuale e all’interno della circoscrizione dell’AdSP ricadente nel comune di Palermo (fatta eccezione per il porto commerciale).