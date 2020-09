Il forno chiuso da martedì scorso

Il pizzaiolo è positivo al Coronavirus e l’attività viene sospesa. Accade a Palermo dove è i titolari dello storico panificio Graziano di via del Granatiere hanno abbassato le saracinesche a causa di un dipendente risultato positivo al Covid19.

“Chiuso per manutenzione straordinaria”. Giù le saracinesche, temporaneamente, per lo storico panificio Graziano. Anche in via del Granatiere bussa alla porta il Covid. Il forno è chiuso già da martedì scorso come anche il il bar e il ristorante omonimi. Ad essere risultato positivo sarebbe uno degli addetti alla pizzeria che avrebbe manifestato i sintomi del virus. Una volta eseguito il tampone, è risultato positivo.

Una chiusura improvvisa, che ha fatto immediatamente il tam tam tra i clienti più affezionati del panificio spiazzati e preoccupati per quello che è avvenuto da un giorno all’altro. Tutto il personale adesso è in quarantena e si è sottoposto al tampone. Non è noto al momento se anche altri addetti ai lavori siano risultati positivi. I locali, intanto, saranno sanificati.

In attesa del bollettino di oggi, sono 125 i nuovi casi di nuova positività al covid19 nell’isola, il dato è ferma a ieri. Attualmente ci sono complessivamente 2461 positivi attivi di cui 253 ricoverati in ospedale, 16 dei quali in terapia intensiva (dato identico a ieri) e 237 in regime di ricovero ordinario (sette più di ieri); 2.208 si trovano in isolamento domiciliare, per un totale di 6.234 casi dall’inizio dell’epidemia. I tamponi eseguiti sono 5.169 confermando il trend in crescita dei test. Dei nuovi contagi di oggi 2 sono migranti ospiti all’hotspot di Lampedusa

Ieri una nuova vittima che porta a 304 i decessi dall’inizio dell’epidemia nell’isola. Si tratta di un uomo di Trapani. Sul fronte della distribuzione fra province il Palermitano resta il territorio più colpito con 56 nuovi casi (2 sono migranti dell’hotspot di Lampedusa), seguono Catania con 31 casi e Trapani con 17. Poi ci sono 6 casi a Messina, 5 ciascuno a Caltanissetta e ad Agrigento, 3 a Siracusa e 2 a Enna. I guariti di oggi sono 75.