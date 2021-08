Il bilancio dei controlli in città

Nell’ambito dei controlli programmati per la stagione estiva, la Polizia Municipale di Palermo ha denunciato, per ripetizione di attività, un posteggiatore abusivo al Foro Italico.

Il blitz al Foro Umberto I

Gli agenti del Nucleo Vigilanza Trasporto pubblico hanno riconosciuto l’uomo, S.S. di 38 anni, che svolgeva l’attività di posteggiatore nella zona in cui si aggirava di solito e lo hanno segnalato all’Autorità giudiziaria per recidiva.

Daspo di 48 ore

Contestualmente all’uomo è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore, previsto dal Decreto Sicurezza Urbana. Sono in corso accertamenti sulla percezione del reddito di cittadinanza.

Tra l’altro, secondo il nuovo decreto di sicurezza urbana, i posteggiatori abusivi rischiano l’arresto da sei mesi a un anno se recidivi. Emessi anche dei provvedimenti di daspo urbano.

Salgono a 88 i controlli sui posteggiatori abusivi dall’inizio della stagione estiva; 8 le persone denunciate per recidiva, 4 gli ordini di allontanamento per 48 persone, 5 le sanzioni amministrative elevate e una persona è stata accompagnata presso l’ufficio stranieri per l’identificazione e per gli accertamenti consequenziali.

Piaga sociale a Palermo

Quella dei posteggiatori abusivi a Palermo è da ritenersi una vera e propria piaga sociale. Molti pretendono di essere pagati ad ogni costo. Tanti cittadini hanno paura e li assecondano, a chi si oppone invece, possono capitare disavventure come quella di trovare la propria vettura danneggiata, o peggio, di ricevere minacce o essere picchiati.

Denunciare tutti

La polizia cerca in ogni modo di contrastare le attività dei posteggiatori abusivi, anche attraverso l’applicazione per smartphone “Youpol” che consente di segnalare, anche in forma anonima, – vale per qualunque tipo di reato – le zone dove si concentrano.