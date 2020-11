sanzionati in 10

Continua la battaglia della Questura di Catania i posteggiatori abusivi. Solo nel corso dell’ultima settimana ne sono stati sanzionati 10, 2 dei sono anche stati denunciati a piede libero.

I due posteggiatori abusivi infatti, identificati sono stati sorpresi ad esercitare la propria illecita attività in piazza Turi Ferro e Via Santa Maria la Grande, nonostante fossero destinatari del divieto di accesso alle aree urbane, il provvedimento emesso dal Questore di Catania che vietava loro l’accesso proprio in quelle zone.

I risultati del lavoro dei poliziotti, delle denunce da questi effettuate per recidività e per violazione dei provvedimenti emessi dal Questore e delle segnalazioni fatte tramite l’app YOUPOL, saranno presto tangibili poiché il Procuratore della Repubblica, condividendo l’attenzione che la Polizia di Stato ha dato a tale fenomeno ha ritenuto di fornire un percorso dedicato a ciò che ne deriva in maniera tale da fornire ai relativi procedimenti penali l’adeguato sviluppo processuale.

Inoltre, la Questura di Catania in collaborazione con la Guardia di Finanza procederà a effettuare gli opportuni accertamenti per verificare se coloro che vengono sorpresi ad esercitare tale attività illecita risultano essere percettori del reddito di cittadinanza. Coloro che risulteranno essere indebiti percettori verranno segnalati agli enti competenti per l’ eventuale revoca del sussidio statale.