operava in in via Battello

Operazione della Polizia di Stato di Catania contro i posteggiatori abusivi.

Ad un abusivo che operava in in via Battello, sono stati sequestrati oltre i 65 euro guadagnati in metà giornata L’uomo è stato bloccato, sanzionato e denunciato perchè recidivo.

Un altro posteggiatore è stato sorpreso in via V. Emanuele Da Bormida. Anche in questo caso l’uomo è risultato recidivo. In tasca aveva 20 euro.

Entrambi i casi saranno sottoposti al vaglio degli agenti della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura per l’irrogazione della misura di prevenzione dell’Avviso Orale.