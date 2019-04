lo annuncia il sindaco

“Il Ministero degli Interni ha dato il via libera al piano sulle prime 130 stabilizzazioni per i lavoratori del Comune di Partinico”.

Lo annuncia in una nota il sindaco di Partinico Maurizio De Luca, dopo aver incontrato a Roma i dirigenti del Ministero degli Interni.

Spiega De Luca: “In queste settimane abbiamo sottoposto al Ministero una serie di punti di concertazione che sono stati recepiti. Questo ci permetterà di partire subito con le prime stabilizzazioni. I lavoratori verranno stabilizzati a 18, 21 e 24 ore, rispettando i diritti contrattuali di partenza e non più solo a 18 ore, come previsto nel piano iniziale. Siamo riusciti ad anticipare il crono programma delle stabilizzazioni, nonostante il dissesto. Si tratta di un risultato storico per la nostra comunità. Il lavoro rigoroso di questi primi mesi è stato premiato. Il programma delle stabilizzazioni proseguirà con ulteriori step, fino alla conclusione che porterà alla stabilizzazione di tutti i lavoratori precari del nostro comune. Sottoporremo ai sindacati la rimodulazione della dotazione organica e il nuovo piano delle assunzioni”.

“Voglio ringraziare – conclude il sindaco – il segretario generale Lucio Guarino, il settore Risorse Umane guidato dalla dottoressa Maria Pia Motisi, l’assessore al Personale Giuseppe Franzone, i sindacati e i dipendenti comunali, sono stati tutti protagonisti di questo successo. Il mio pensiero va ai lavoratori contrattisti del Comune di Partinico che da anni aspettano risposte concrete sul loro futuro: avete tenuto in piedi le sorti dell’ente con sacrifici e professionalità. Adesso è il momento cominciare ad ottenere i riconoscimenti che vi spettano. Grazie a tutti voi”.

