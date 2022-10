“Tocca alla Regione individuare criteri e modalità per avviare la stabilizzazione dei lavoratori della sanità assunti per l’emergenza covid”.

Lo scrive in una nota la segreteria regionale del sindacato Nursind-Cgs, guidata da Salvatore Calamia, che chiede un intervento urgente al presidente della Regione, Renato Schifani, e al governo che a breve sarà costituito.

Il Nursind-Cgs ricorda che già la legge Madia consente di stabilizzare il personale precario, e le aziende sanitarie hanno avviato la ricognizione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla recente normativa.

Le parole del sindacato

“Il 31 dicembre – ricorda il sindacato – scadranno nuovamente i contratti del personale che in questi anni ha lavorato in condizioni estreme, con grande spirito di sacrificio, mettendo a rischio la propria vita. La legge ha previsto la possibilità di stabilizzazione per chi ha lavorato in trincea per un determinato periodo. Tra l’altro questo personale è stato assunto rispettando i posti vacanti in dotazione organica, per assicurare non solo l’assistenza ai pazienti affetti da covid ma anche il buon funzionamento di tutto il sistema. Dunque è fondamentale che la Regione individui subito, così come previsto dalla legge, i criteri per stabilire le linee guida per le stabilizzazioni e per procedere ai percorsi di reclutamento. A tal fine auspichiamo che il governo proceda a una rimodulazione del fabbisogno e del tetto di spesa per non perdere le professionalità acquisite”.

Telecardiologia a Linosa e Lampedusa

Prende il via dalle Pelagie il progetto di telecardiologia dell’Asp di Palermo. L’equipe dell’Azienda sanitaria, guidata dal primario di cardiologia dell’Ospedale Ingrassia e dal Responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa, Francesco D’Arca, ha installato la prima “stazione” di ricezione e trasmissione nella Guardia Medica di Linosa. Dopo avere testato il sistema con una serie di esami, sarà possibile dal primo novembre effettuare nei locali della Continuità Assistenziale l’elettrocardiogramma che, in tempo reale, viene trasmesso all’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Ingrassia, dove lo specialista di turno referterà l’esame, inviando – sempre in tempo reale al medico di Linosa – la refertazione oltre ad un immediato supporto in ogni eventuale esigenza terapeutica o di trasferimento del paziente