Presentato il ddl per il Consiglio Regionale Autonomie Locali, “Il Pd sostiene proposta di Asael”

Redazione di

18/10/2021

L’Asael e l’associazione degli ex parlamentari hanno presentato a Palazzo dei Normanni la proposta di Disegno di legge per l’istituzione in Sicilia del Consiglio regionale delle Autonomie Locali. Un raccordo fra la Regione e i Comuni per far sí che gli enti Locali partecipino alla formazione delle leggi che li riguarda. Il ddl è stato consegnato all’assessore alle Autonomie Locali Marco Zambuto dal presidente dell’Asael, Associazione siciliana amministratori degli Enti Locali, Matteo Cocchiara e dal presidente dell’associazione ex Parlamentari Rino La Placa. Cocchiara “Dare centralità ai Comuni” “Il punto centrale dell’iniziativa – ha spiegato il presidente dell’Asael Matteo Cocchiara – è di dare centralità ai Comuni in un momento in cui gli stessi non godono di buona considerazione. Se la nostra proposta dovesse essere accolta gli Enti locali potranno intervenire nella fase decisionale in un momento di formazione delle leggi che li riguardano specie con riguardo alla dotazione finanziaria. In un momento così cruciale come quello che viviamo, penso – aggiunge Cocchiara alla sfida del Pnrr – è necessario che la Regione siciliana elimini l’isolamento istituzionale in cui si trovano i Comuni e promuova il protagonismo di questi enti”. La Placa “Sicilia è unica regione senza tale Consiglio” Per il presidente dell’associazione ex deputati dell’Ars Rino La Placa “questo organismo di raccordo non altera le reciproche competenze di Comuni e Regione, ma prova a istituzionalizzare e rendere stabile il dialogo fra questi due livelli territoriali. La proposta fra l’altro ha il merito – ha aggiunto La Placa – di far superare alla Sicilia una triste condizione: essere rimasta l’unica Regione a non essersi dotata di questo organo”. La proposta di disegno di legge è stata accolta favorevolmente dall’assessore Marco Zambuto che si è impegnato a presentare il disegno alla giunta regionale dopo un approfondimento da parte degli uffici regionali. “Quello dell’Asael – ha commentato Zambuto – è un contributo importante alla politica siciliana. Tale contributo è stato realizzato anche grazie a un dialogo con il dipartimento alle Autonomie locali. Siamo pronti a promuovere l’iniziativa per realizzare un dialogo proficuo tra Regione ed Enti locali”. Accoglienza favorevole bipartisan anche da parte dei gruppi parlamentari. Sia il capogruppo Pd dell’Ars Giuseppe Lupo che il capogruppo di Diventerà Bellissima Alessandro Aricó, intervenendo alla presentazione, hanno ritenuto condivisibile la proposta e hanno stimato come possibile una convergenza di tutti i gruppi parlamentari su tale iniziativa. Arriva il sostegno del Pd “Il Pd condivide la proposta dell’Asael per l’istituzione del Consiglio Regionale delle Autonomie Locali”. Lo dice il capogruppo Partito Democratico all’Ars Giuseppe Lupo, che ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa dell’Asael di presentazione della proposta di disegno di legge. Lupo “È organo rappresentativo” “Sì tratta di un organo rappresentativo degli enti locali con funzioni consultive e di cooperazione nei confronti della Regione, dell’attività legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana, che avrebbe un importante ruolo nella connessione, dal punto di vista delle proposte normative e legislative, tra i Comuni, le autonomie locali ed il parlamento regionale”. Ed aggiunge “Il gruppo Pc all’Ars sosterrà il ddl proposto dall’Asael nelle forme e nei modi più opportuni per poter avviare l’iter legislativo di esame di questa proposta, che mi auguro possa essere presa in esame dalla commissione Affari istituzionali in tempi brevi”.

