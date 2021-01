A Palermo

Il centro commerciale Conca D’Oro, per la prima giornata di saldi, apre le porte ai clienti offrendo sconti anche superiori al 50% sul prezzo intero.

Record di convenienza anche del 70% e dell’80% per tentare di colmare, almeno in parte, le mancate vendite registrate a causa delle chiusure imposte dal governo per il contrasto al coronavirus.

Diversi gli strumenti attivati dalla direzione del Conca D’Oro per la tutela della sicurezza. Tra questi: ingressi contingentati; maggiori controlli per il rispetto delle regole in galleria; interventi di pulizia e sanificazione più frequenti e la possibilità di prenotare online i prodotti per ritirare in un secondo momento ciò che si è scelto.

Positiva la risposta dei clienti, che già dalle ore 9 hanno scelto il Conca D’Oro per i loro acquisti. Tra i servizi più apprezzati: il parcheggio coperto, che collega direttamente la galleria tramite scala mobile e i nuovi distributori di mascherine, posizionati agli ingressi, che offrono un kit di 2 mascherine chirurgiche + 2 gel monodose a 2 euro.

In corso anche il concorso “Vinci lo Shopping” che offre la possibilità, per ogni acquisto effettuato di almeno 10 euro, di vincere oltre 700 premi immediati e un carnet di buoni shopping da 1.000 euro.

Il governo Musumeci ha accolto la richiesta delle associazioni di categoria di spostare di qualche giorno l’avvio dei saldi sebbene le vendite di fine stagione sarebbero dovute iniziare il 2 gennaio come previsto dalla programmazione regionale. Spostamento reso necessario alla luce delle limitazioni e dei divieti all’esercizio di buona parte delle attività imprenditoriali e commerciali, e agli spostamenti individuali imposti per le festività di fine anno dall’emergenza epidemiologica da Covid19.

Era stata la Cidec a far notare l’assurdo e chiedere di posticipare l’avvio dei saldi al 7 gennaio del 2021 con una missiva firmata dal presidente dell’associazione di categoria Salvatore Bivona, l’istanza indirizzata al titolare del Commercio della giunta Musumeci viene motivata attraverso le disposizioni contenute nel DPCM dello scorso 18 dicembre in materia di chiusura delle attività a causa del Covid 19.