la nota del capogruppo della lega al consiglio comunale di palermo

“Questa mattina siamo andati a verificare di persona lo stato dei lavori sul ponte Bailey. Lavori che procedono lentamente perché molto complessi, e perché i mezzi a disposizione degli uomini del Coime, che pur sta operando con buona volontà, sono limitati”.

Lo dice Igor Gelarda, capogruppo della Lega al consiglio comunale di Palermo.

“Allo stato attuale – spiega Gelarda – è stato dismesso l ‘asfalto precedente e si sta provvedendo a sostituire i tavolati in faggio danneggiati. Il Coime proseguirà poi con la preparazione del piano di calpestio che verrà successivamente asfaltato da Rap. Dagli uffici ci dicono che per la prima settimana di marzo il ponte dovrebbe essere terminato.

Inaccettabile intanto – prosegue Gelarda – che i lavori siano cominciati dopo oltre un mese dalla chiusura, ma soprattutto che da fine dicembre via Oreto sia nel caos più totale. Come Lega abbiamo chiesto una maggiore presenza della polizia municipale sull’asse di via Oreto, almeno nelle ore di maggior traffico. Presenza che è stata potenziata in certi giorni. Ma la carenza di personale in divisa, la polizia municipale è sottorganico di centinaia di uomini, non permette un presidio costante.

Chiediamo – conclude Gelarda – tempi certi per la consegna del ponte e contestualmente vogliamo anche che si ponga la giusta attenzione sul ponte Oreto. Tanto per quanto riguarda la parte strutturale, quanto per ciò che concerne buche e problemi collegati all’attraversamento dei pedoni sul ponte”.