Traffico in tilt e disagi in mezza città

Traffico impazzito, automobilisti esasperati e residenti sul piede di guerra in via Oreto a causa della chiusura del ponte Bailey della Guadagna e dei lavori del passante ferroviario in via Monti Iblei.

Se il centro storico fa i conti con un Consiglio comunale litigioso per l’avvio della ztl notturna, nuovamente slittata a data da destinarsi, anche i quartieri periferici non vivono bei momenti a causa dei numerosi cantieri che bloccano, strozzano, il traffico cittadino. E il caso di via Oreto sta portando all’esasperazione migliaia di automobilisti che giornalmente devono attraversala.

I disagi maggiori, come viene evidenziato dal Giornale di Sicilia, si concentrano in via dell’Orsa Minore e via Oreto in direzione della stazione centrale e via Buonriposo in direzione di piazza Scaffa, ma non solo. Lunghe code anche oltre il ponte della Guadagna, chiuso al traffico dal 27 dicembre scorso per problemi strutturali.

L’unica buona notizia che giunge è che sono state tolte le transenne in via Monti Iblei e sono iniziati i lavori per asfaltare il manto stradale che continueranno anche oggi. Qui sono passati i lavori dell’anello ferroviario. lavori interessano tutta via Monti Iblei fino al collegamento con viale Francia e ci sarà una nuova viabilità a cui i palermitani dovranno abituarsi. (foto Facebook)