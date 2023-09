Sentito Gregorio De Falco della capitaneria

Si è conclusa l’udienza a Palermo del processo Open Arms all’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini per i ritardi nello sbarco dei migranti. Il procedimento è stato aggiornato al prossimo 6 ottobre, alle 15,30, nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Tra i testi convocati per quel giorno, dalla parte civile, c’è anche l’attore Richard Gere. Il vicepremier era presente nell’aula bunker del carcere di Pagliarelli a Palermo. Nel processo è imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Riguarda il caso della nave Ong Open Arms che nell’agosto del 2019 attese per 15 giorni di poter attraccare in un porto sicuro, con 147 migranti raccolti in mare.

“Atto illegittimo”

“Era un atto illegittimo, in contrasto con varie convenzioni internazionali, impedire alla nave ong Open Arms l’attracco in un porto sicuro per sbarcare 147 migranti raccolti in mare”. Lo ha detto il comandante Gregorio De Falco, capo del reparto operativo della capitaneria di porto di Napoli, deponendo al processo. L’ufficiale è conosciuto perché in occasione del naufragio della nave Costa Concordia ordinò al comandante Francesco Schettino di tornare a bordo.

Nell’estate 2019 De Falco era senatore eletto nelle liste del M5s e componente della giunta per le autorizzazioni a procedere. Accolse la richiesta della magistratura di procedere contro Salvini. Si occupò quindi dell’Open Arms sia per le sue competenze professionali ma anche come parlamentare. E proprio come parlamentare in quella occasione chiese alla ministra Elisabetta Trenta di non firmare un nuovo decreto sicurezza in sostituzione di quello emesso da Salvini, annullato dal Tar, perché violava le convenzioni internazionali sui soccorsi in mare.

Non si poteva impedire l’attracco

Secondo De Falco, “non poteva essere impedito lo sbarco sia perché la nave era ormai in prossimità di un porto sicuro sia perché l’operazione non poteva considerarsi conclusa con il salvataggio dei migranti”. Bisognava anche tenere conto delle disastrose condizioni dei migranti che “si arrostivano sotto il sole”. La ministra Trenta, che confesso a De Falco di sentirsi isolata, non firmò un nuovo decreto di interdizione per Open Arms ma il caso suscitò, nel movimento, valutazioni politiche diverse. C’era, secondo De Falco, la preoccupazione che la posizione rigorosa di Salvini, che minacciò di ritirare la delegazioni dei ministri della Lega, gli procurava un grande consenso politico. “Ma non si poteva – ha commentato – fare politica sulla carne delle persone”.

L’accusa alla guardia costiera libica

Nella guardia costiera libica ci sono “tanti delinquenti” ed è questo a renderla poco attendibile nella gestione dei soccorsi in mare. Lo ha detto sempre De Falco rispondendo a una domanda della difesa. L’ufficiale ha detto che considera delinquenti alcuni componenti della guardia costiera libica perché sono “stati in galera proprio in Libia” e che non si può considerare un approdo sicuro un posto dove “i migranti sono schiavizzati e le donne sono violentate”.

