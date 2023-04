Il corpo trasferito alla camera mortuaria del cimitero

Una Ong diretta verso Lampedusa ha recuperato il cadavere di un migrante in acque internazionali. A fare l’amara scoperta la nave “Astral” di Open Arms che sta facendo rotta verso la costa agrigentina. Ieri aveva recuperato il corpo di un migrante e dopo una notte di attesa e mezza mattinata è stata autorizzata a sbarcare la salma a molo Favarolo. Da lì alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove ci sono altre due bare e dove verrà effettuata l’ispezione cadaverica.

L’ipotesi

Al molo c’è già la polizia ad attendere la nave. Verosimilmente si tratta del cadavere di uno dei 17 dispersi dei quattro naufragi verificatisi, in area Sar maltese, lo scorso 24 aprile. Allora furono recuperati complessivamente 165 migranti e due cadaveri. Due giorni dopo vennero recuperati dalla guardia costiera i corpi di due donne.

Altri cadaveri in camera mortuaria

Intanto stamattina quattro delle sei bare che erano nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, a Lampedusa, sono state trasferite con il traghetto di linea e sbarcate a Porto Empedocle, nell’Agrigentino. Due dirette a Montevago, altrettante al camposanto di Siculiana dove verranno tumulate. A dare disponibilità all’accoglienza dei feretri sono stati i sindaci Margherita La Rocca Ruvolo e Peppe Zambito. Le altre bare rimaste al cimitero di Lampedusa verranno trasferite soltanto dopo che arriveranno le autorizzazioni di Procura e Prefettura di Agrigento.

Migranti trasferiti da Lampedusa con aerei, traghetti e navi

Novanta dei 2.705 ospiti dell’hotspot di Lampedusa sono stati imbarcati sul pattugliatore della guardia di finanza che è in viaggio verso Pozzallo nel Ragusano. In mattinata, secondo quanto disposto dalla prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, sono stati trasferiti altri 250 migranti con la nave di linea per Porto Empedocle. Con tre diversi aerei militari, durante la giornata, sono stati spostati 3 gruppi di persone, rispettivamente da 90, agli aeroporti di Trapani Birgi, Sigonella e Cagliari. Ieri sera, con il traghetto di linea arrivato all’alba a Porto Empedocle, erano stati trasferiti 389 migranti.

Like this: Like Loading...