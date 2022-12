La pandemia torna a mettere ancora più in crisi la sanità siciliana

Pronto soccorso pieni in questo lungo ponte dell’Immacolata. Tanti i ricoveri anche per i malati di Covid19 che non riescono a trovare un posto nei reparti. La situazione è tornata di nuovo di emergenza come nei mesi caldi della pandemia.

La situazione in vario ospedali

Nei vari nosocomi cittadini difficile trovare posti letto per essere ricoverati. I reparti dedicati ai pazienti Covid19 all’ospedale Cervello o le zone grigie presenti negli ospedali sono pieni di pazienti con polmoniti più o meno gravi.

Anche in terapia intensiva i ricoveri riprendono a cresce. In alcuni pronto soccorso sono tornare le ambulanze in fila.

La coda all’Hub

Ieri l’hub della Fiera del Mediterraneo è stato preso d’assalto da tanti palermitani per sottoporsi ai tamponi per accertare la positività. Si sono formate lunghe code di auto nel drive in per i test.

“Non ci sono posti disponibili – dicono i medici che seguono l’andamento della pandemia – Siamo di nuovo in emergenza. Tra i pazienti che si presentano in ospedale numerosi sono positivi e tanti hanno la polmonite”.

“C’è una maggiore pressione sui pronto soccorso e sui reparti – dice il commissario per l’emergenza Covid Renato Costa – stanotte ci sono stati molti accessi. I numeri dei positivi sono in crescita e anche di quelli che si recano all’hub della Fiera per i tamponi”.

I dati settimanali Covid19

Gli ultimi dati settimanali disponibili parlano di una curva epidemica del Covid19 in Sicilia che torna a salire. Nella settimana dal 28 novembre al 4 dicembre il Dasoe ha registrato un lieve incremento di nuove infezioni e un’incidenza pari a 11.188 (7,32%), con un valore cumulativo di 233/100.000 abitanti.

Aumento positivi più consistente ad Enna, Trapani e Ragusa

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Enna (295/100.000), Trapani (252/100.000) e Ragusa (242/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e i 69 anni (313/100.000), tra i 45 e i 59 anni (299/100.000), e tra i 70 e i 79 anni (284/100.000), anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento.

(Nella foto la lunga coda all’hub della Fiera del Mediterraneo a Palermo)