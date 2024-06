“Desidero esprimere il più sentito plauso e ringraziamento al ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, per l’importante risultato ottenuto a Bruxelles con la proroga della decontribuzione per le assunzioni nel Sud Italia fino a dicembre. Si tratta di una misura che rappresenta un sostegno fondamentale per il nostro territorio, favorendo l’occupazione e incentivando le imprese a investire nelle risorse umane locali.

Il provvedimento dimostra l’attenzione e l’impegno del governo Meloni nei confronti del Mezzogiorno, riconoscendo le peculiarità e le esigenze specifiche del nostro territorio”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la misura presa dal ministro Fitto e dal Bruxelles che favorisce le imprese del Sud Italia, e quindi anche la Sicilia, fino a dicembre.

Le parole del presidente Schifani

“Il ministro – continua ancora il governatore – ha saputo ascoltare le istanze dei territori meridionali e ha agito con determinazione per garantire continuità a un provvedimento che si è rivelato essenziale per la ripresa economica e sociale del Sud. Grazie a questa proroga, molti lavoratori potranno beneficiare di nuove opportunità occupazionali e le aziende continuare a investire nel capitale umano, stimolando la creazione di nuovi posti di lavoro e favorendo una ripresa economica più solida e duratura. Esprimo la mia gratitudine per questo risultato, auspicando che l’obiettivo di trasformare, d’intesa con la Commissione europea, la decontribuzione in uno strumento più a lungo termine e maggiormente orientato verso gli investimenti possa realizzarsi presto”.

Minardo: “Ottima notizia la proroga”

“La proroga fino al 31 dicembre della cosiddetta Decontribuzione Sud è una buona notizia per le imprese del Mezzogiorno. Adesso va sostenuto l’impegno del ministro Fitto e del Governo per trasformare” la misura, d’intesa con la Commissione europea, in uno strumento più a lungo termine come giustamente richiesto dalle imprese siciliane e di tutto il sud Italia” lo dice il deputato siciliano Nino Minardo.