Previsto peggioramento per martedì 20 agosto

Prosegue il maltempo che da ieri imperversa in Sicilia e che ha provocato all’alba il tragico naufragio al largo di Porticello che ha provocato un morto accertato e sei dispersi, oltre che a diversi disagi in altre zone dell’isola come nel Messinese.

Pioggia e venti forti proseguiranno, almeno secondo le previsioni meteo anche nelle prossime ore. La protezione civile regionale ha così diramato un nuovo avviso, il 24232, sul rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Allerta gialla a Palermo, Catania, Messina ed Enna

La nota della protezione civile indica quattro province siciliane in allerta gialla. Si tratta di Palermo, Catania, Messina ed Enna fino alla mezzanotte di oggi lunedì 19 agosto.

Le precipitazioni sono previste “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Venti forti e mari molto mossi

Venti forti dai quadranti occidentali sui settori occidentali e meridionali e mari molto mossi. Si tratta del Tirreno meridionale, dello Stretto di Sicilia e dello Ionio meridionale

Condizioni meteo avverse per temporali e forti raffiche di vento

Sono indicate anche condizioni di meteo avverse. “Dalla tarda serata di oggi, lunedì 19 agosto 2024, e per le successive 24-30 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Per martedì 20 agosto estensione dell’allerta gialla

E’ previsto un peggioramento per la giornata di martedì 20 agosto con l’estensione dell’allerta gialla anche alle province di Trapani ed Agrigento oltre alle già interessate Palermo, Catania, Messina ed Enna.

In questo caso, la nota indica precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrosettentrionali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori sud-orientali, con quantitativi cumulati generalmente deboli” con venti “Forti nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali con locali raffiche di burrasca sui settori meridionali” e mari “Molto mossi il Tirreno meridionale settore Ovest, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale”.

Temperature con picchi di 33 gradi

Rimangono comunque alte le temperature. Almeno in alcune località. Massime comprese tra i 24 ed i 33 gradi. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 29 a Caltanissetta, 33 a Catania, 24 ad Enna, 30 a Messina, 29 a Palermo, 28 a Ragusa, 33 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nubifragi nel Messinese, allagamenti e disagi

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuto anche sulla fascia costiera del Messinese, provocando ingenti danni e allagamenti soprattutto nei comuni di Naso, Gliaca di Piraino, Brolo e Gioiosa Marea. Case e strade sono state invase da acqua, fango e detriti, con colate di materiale dai pendii che hanno ostruito diverse strade.

A Piraino si è resa necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni, mentre a Gioiosa la protezione civile è intervenuta per liberare le strade. Attivate per gli interventi numerose associazioni di volontariato con idrovore, anche provenienti da Palermo. I sindaci hanno monitorato la situazione per tutta la notte, invitando i cittadini alla massima prudenza. Anche sull’isola di Stromboli si sono registrati danni e allagamenti, con il rischio di inondazioni da parte dei torrenti in piena. Una struttura ricettiva è stata evacuata per precauzione, mentre i turisti sono stati invitati a non uscire per precauzione.