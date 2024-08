Violento maltempo nella notte tra domenica e lunedì in tutta la Sicilia, con forti piogge, allagamenti e danni soprattutto nel Messinese e a Palermo. Nel Palermitano, a Santa Flavia, stanotte si è abbattuta una tromba d’aria causando l’affondamento di un’imbarcazione a vela di 50 metri con 22 persone a bordo, tra cui diversi turisti stranieri. Al momento si stanno cercando almeno 7 persone disperse in mare.

Il drammatico naufragio a Porticello

Il dramma è avvenuto nel tratto di mare antistante Porticello, a circa mezzo miglio dalla costa e a 49 metri di profondità. La barca battente bandiera inglese è colata a picco in pochi minuti, non lasciando scampo ai passeggeri che in quel momento si trovavano in coperta o nelle cabine. Immediato l’intervento della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, che hanno tratto in salvo 15 naufraghi grazie alle motovedette ed ai sommozzatori. Al momento però risultano ancora dispersi 7 passeggeri, le cui ricerche sono tuttora in corso. Tra i superstiti, molti di nazionalità britannica, un neozelandese, uno dello Sri Lanka, due anglo-francesi e un irlandese, oltre ad un bambino di 1 anno trasportato in ospedale in ipotermia.

Nubifragi nel Messinese: allagamenti e disagi

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuto anche sulla fascia costiera del Messinese, provocando ingenti danni e allagamenti soprattutto nei comuni di Naso, Gliaca di Piraino, Brolo e Gioiosa Marea. Case e strade sono state invase da acqua, fango e detriti, con colate di materiale dai pendii che hanno ostruito diverse strade. A Piraino si è resa necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni, mentre a Gioiosa la Protezione Civile è intervenuta per liberare le strade. Attivate per gli interventi numerose associazioni di volontariato con idrovore, anche provenienti da Palermo. I Sindaci hanno monitorato la situazione per tutta la notte, invitando i cittadini alla massima prudenza. Anche sull’isola di Stromboli si sono registrati danni e allagamenti, con il rischio di inondazioni da parte dei torrenti in piena. Una struttura ricettiva è stata evacuata per precauzione, mentre i turisti sono stati invitati a non uscire per precauzione.

Allerta meteo gialla in Sicilia: disagi a Palermo

Nella giornata di ieri è piovuto tanto anche a Palermo con numerosi disagi alla circolazione. A Palermo i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere automobilisti intrappolati nelle strade allagate e per l’allagamento di scantinati e piani bassi in alcuni edifici della città. La pioggia battente ha provocato ancora una volta i consueti allagamenti nel quartiere di Baida, dove mancano sistemi di intercettazione delle acque piovane, e nella borgata marinara di Mondello. Per la giornata di oggi il dipartimento regionale di Protezione civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta gialla.