Obiettivo è quello di dare un'alternativa a chi vuole vaccinarsi

Dopo la prima tappa di ieri a Trappeto, il camper dei medici Usca impegnato nel “Vaccinitour” in servizio alla struttura commissariale per l’emergenza Covid approda oggi ad Altofonte. Se era già buona la prima, con 214 vaccinati in poche ore, la seconda è ancora meglio: circa 300 le persone che si sono prenotate per immunizzarsi al “Palacanino”di Altofonte tra le 10 e le 18. Alcuni hanno contattato il Comune, altri hanno fissato il proprio appuntamento scegliendo l’orario sulla piattaforma della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Il risultato, per la maggior parte, è il sollievo di sentirsi più sicuri, potendo cogliere l’occasione di vaccinarsi più comodamente, vicino casa. #VacciniTour nasce anche perché sia il vaccino a raggiungere la gente, in un momento in cui l’estate, il caldo e la falsa percezione di aver sconfitto il virus – ancor più falsa per il pericolo delle varianti – allontanano gli utenti dagli hub.

“Come struttura commissariale stiamo offrendo ogni alternativa possibile per spingere le persone a immunizzarsi – spiega il commissario Covid di Palermo, Renato Costa -. La Fiera del Mediterraneo ha diminuito le presenze ma si attesta comunque sui 3-4 mila vaccini giornalieri, numeri che per noi sono il minimo sindacale, ma che nessun altro hub o centro vaccinale siciliano riesce a garantire sul lungo periodo. Siamo pronti a riversare questa potenza di fuoco anche all’esterno con #VacciniTour, con il protocollo con Confcommercio per vaccinare datori di lavoro e lavoratori e con tutte le altre ulteriori iniziative che serviranno. Sta già andando bene: gli ultrasessantenni, le persone alle quali maggiormente volevamo rivolgerci, stanno rispondendo numerosi al nostro invito a immunizzarsi”.

Il sindaco: “Nostra desiderio diventa realtà”

Soddisfatta anche la sindaca di Altofonte Angela De Luca, tra le prime a voler aderire al #VacciniTour della struttura commissariale di Palermo, in collaborazione con i Comuni. “Abbiamo chiesto tante volte di attivare un centro vaccinale ad Altofonte – spiega la prima cittadina -. Il nostro desiderio è diventato realtà solo grazie alla sensibilità del commissario Covid Renato Costa, che si è subito attivato. Un plauso va anche alla polizia municipale per aver messo a punto una logistica impeccabile. I cittadini si sentono molto più incoraggiati a vaccinarsi dietro casa, ad Altofonte, senza avere il pensiero di raggiungere l’hub. È stato un grande stimolo a partecipare a questa splendida giornata. Speriamo di poter ripetere l’iniziativa, non solo per le seconde dosi di oggi, ma anche per permettere di vaccinarsi a tutti coloro che lo vorranno”.

Domani si continua a Roccapalumba

Il prossimo appuntamento sarà domani, sempre dalle 10 alle 18, a Roccapalumba. Altri Comuni si stanno aggiungendo al calendario delle squadre di medici itineranti. Il camper delle Usca farà tappa il 10 luglio a San Giuseppe Jato, il 12 a Castronovo di Sicilia e il 13 ad Alimena. Per aderire contattare i Comuni e consultare le loro pagine Facebook istituzionali. Al momento, dalla piattaforma della Fiera del Mediterraneo, è possibile prenotarsi per gli appuntamenti di Roccapalumba (https://fiera.asppalermo.org/site/hub/93), San Giuseppe Jato (https://fiera.asppalermo.org/site/hub/94), Castronovo di Sicilia (https://fiera.asppalermo.org/site/hub/95) e Alimena (https://fiera.asppalermo.org/site/hub/96).