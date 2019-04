Domani al Palazzo della Regione

Si terrà domani alle 9.30, al Palazzo della Regione di Catania, l’incontro tra l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, e i rappresentanti delle categorie di autotrasporto noleggio con conducente (Ncc), taxi, associazioni e sigle sindacali del comparto.

“Nessuna preoccupazione abbiano, dunque, gli attori del settore – rassicura l’assessore Falcone – in quanto il Governo Musumeci aveva promesso di mantenere costante il dialogo e questo sta accadendo. Con l’occasione, come già concordato durante l’ultima riunione, comunicheremo l’avvenuta ricostituzione della Consulta degli autoservizi pubblici non di linea”.

“Sebbene le competenze in materia della Regione Siciliana non siano particolarmente ampie – conclude Falcone – useremo tale strumento nell’ottica di ottenere i giusti riconoscimenti da Roma, per dare ordine al comparto e per offrire servizi razionali ed efficienti alla comunità”.