Indetta una assemblea

Anche gli Asu protestano a Palermo e i sindacati annunciano per il 29 aprile un’assemblea sindacale interna a

termine giornata lavorativa. La protesta riguarda tutto il personale ASU in servizio presso gli enti utilizzatori. La mobilitazione è indetta da ALE UGL, UGL AutonomieSicilia, COBAS/CODIR e CONFINTESA USB.

Iniziative per i 4mila Asu

Tra i punti all’ordine del giorno dell’assemblea il fatto che il Governo Regionale nella proposta di Legge di stabilità regionale 2022/2024 non avrebbe ancora previsto alcuna concreta iniziativa a favore dei 4000 lavoratori ASU siciliani. “L’articolo 36 della Legge Regionale 15 Aprile 2021 9 – si legge in una nota – prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro anche per l’anno 2022 a titolo di contributo per favorire le stabilizzazioni. Nell’impossibilità di procedere alle stabilizzazioni tenuto conto che l’articolo 36 L.R. 9/2021 è stato impugnato dal Consiglio dei Ministri e considerato che il Governo Regionale a seguito dell’impugnativa del Consiglio dei Ministri dell’art. 36, nessuna interlocuzione

ha avviato con il Governo Nazionale al fine di superare le criticità evidenziate, nell’impugnativa , ci si attende che le risorse aggiuntive previste a favore degli ASU per l’anno 2022 dall’art.36 vengano utilizzate come contributo da erogare agli enti utilizzatori ai fini della concessione dell’integrazione oraria che permetta ai lavoratori di percepire un compenso aggiuntivo all’assegno ASU”.

Soldi dirottati per altro

Secondo i sindacati, inoltre, è “impensabile che le risorse aggiuntive previste dall’art. 36 per l’anno 2022 rimangano

inutilizzate o peggio ancora possano essere dirottate su altri fini come già verificatosi a luglio 2021. In quel caso previa apposita legge, 5 milioni dei 10 previsti per il 2021 dalla legge regionale 9/2021 a favore degli ASU , sono stati per fini e destinatari totalmente diversi.

Tolleranza zero”

Così’ le sigle sindacali annunciano “tolleranza zero verso vergognosi e premeditati stratagemmi politici grazie ai quali i soldi degli Asu vengono destinati ad altri”. Nel corso della riunione si decideranno anche le altre iniziative di protesta.