La psicoterapeuta Angela Ganci mette a disposizione videolezioni e blog

Uno spazio in rete che offre supporto psicologico in rete per gestire l’emergenza Covid19. È a disposizione degli internauti PsicoBrain, che offre supporto informativo e consigli pratici per gestire al meglio l’emergenza sanitaria.

Su PsicoBrain la dottoressa Angela Ganci mette a disposizione delle videolezioni sugli aspetti psicologici dell’evoluzione della pandemia, con un apposito spazio aperto ai commenti sul tema, dagli effetti sulla salute mentale alle ripercussioni economiche alla questione discussa sugli aspetti traumatici della pandemia fino alle modalità di attivazione della resilienza.

Oltre ai video altra modalità informativa è costituita dal blog che la stessa dottoressa gestisce in qualità di giornalista pubblicista e che permette di seguire l’evoluzione della pandemia dal punto di vista delle disposizioni governative emesse nel tempo. Il blog è infatti costantemente aggiornato, in base agli sviluppi dell’emergenza, attraverso appositi forum di discussione aperti al pubblico.

Sarà dunque possibile commentare lo stato attuale dell’emergenza, su argomenti quali l’adattamento personale alle restrizioni legate al distanziamento sociale o i fatti di cronaca relativi all’adesione o meno alle disposizioni in tema di distanziamento sociale e l’evoluzione ipotizzata del contagio nel tempo, insieme ai timori personali.

Non solo Covid19, il canale Youtube dello Spazio PsicoBrain contiene un centinaio di video su argomenti “caldi” nel panorama psicologico, come il disturbo narcisistico di personalità, le dipendenze da internet e gli amori tossici, sempre con la possibilità di esprimere opinioni e commenti personali. Per accedere e partecipare al dibattito virtuale, rispondendo a specifiche domande poste da PsicoBrain è possibile collegarsi a questo link.