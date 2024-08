Istanze fino al 18 settembre

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo e all’Albo pretorio il bando per la selezione di personale da utilizzare nei Cantieri di Servizi da istituire presso il Comune di Palermo.

I cantieri, che saranno istituiti con l’obiettivo di mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, avranno ad oggetto programmi di lavoro per l’integrazione o l’ampliamento dei servizi comunali, sia con riferimento agli ordinari compiti di istituto che per far fronte a situazioni straordinarie.

Possibile presentare istanza di partecipazione

È già possibile presentare istanza di partecipazione alla selezione pubblica che dovrà essere compilata esclusivamente sul modello di domanda direttamente dal sito istituzionale del Comune di Palermo www.comune.palermo.it, accedendo a questo link.

Per compilare la domanda necessario Spid o Cie

L’accesso al format di compilazione della domanda potrà avvenire esclusivamente previa autenticazione con Spid o Cie (carta identità elettronica).

Non è ammessa altra modalità per la presentazione dell’istanza, il cui termine è fissato per le 23.59 del prossimo 18 settembre.

Ulteriori informazioni nel bando allegato. Per osservazioni o chiarimenti sull’inserimento della domanda è possibile inviare e-mail a questo indirizzo.

Lagalla e Alongi, “Grazie a supporto Regione, Comune avvia percorso cantieri servizio”

“Grazie al supporto della Regione Siciliana e, in particolare, dell’Assessorato al Lavoro – dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Piero Alongi – il Comune avvia il percorso dei cantieri di servizio e l’approvazione della Giunta comunale dello schema del bando pubblicato è un primo passo importante. Il piano, finanziato per circa un milione e 800 mila euro, ha due finalità, da un lato offrire opportunità di inserimento lavorativo a soggetti svantaggiati, dall’altro quello di potenziare servizi comunali che vanno dalla pulizia alle attività sociali, dal verde alle manutenzioni. L’auspicio è che le procedure di selezione possano proseguire celermente, in modo da impiegare per l’inizio dell’anno prossimo circa 800 soggetti a supporto di specifiche aree del Comune per un totale di 40 progetti”.