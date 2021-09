Esultano i sindacati

“Appena appresa la notizia della messa a gara dell’appalto del servizio di pulizia dei mezzi Amat di Palermo. I 40 lavoratori possono finalmente cantare vittoria”. A dare la notizia è Mimma Calabrò, leader della Fisascat Cisl Palermo Trapani.

Tutela di tutti i livelli occupazionali

“La Governance dell’Amat ha infatti determinato – continua Mimma Calabrò – di mettere il servizio a gara. In questo modo, qualsiasi azienda si aggiudicherà il servizio sarà tenuta al rispetto della clausola sociale con la consequenziale tutela di tutti i livelli occupazionali coinvolti”.

Gioia tra i lavoratori

“Gioia, dunque, tra i lavoratori che possono finalmente lasciarsi alle spalle mesi di preoccupazione dovuti alle continue proroghe della scadenza dell’appalto che non facevano altro che minare la loro serenità e quella delle loro famiglie, continua la sindacalista.

Servizio prorogato

“La battaglia sindacale, condotta a fianco dei lavoratori, ha dato i frutti sperati! Il servizio verrà prorogato all’azienda attuale sino a quando non sarà espletata, e poi aggiudicata, la gara per la nuova aggiudicazione del servizio – conclude la Calabrò – I lavoratori, intanto, continueranno a svolgere le loro mansioni, come fanno già da decenni, con la garanzia di poter usufruire, ancora una volta, della clausola sociale”.

La proteste dei mesi scorsi

Nei giorni scorsi il sindacato aveva provveduto a richiedere un incontro al Sindaco e all’Assessore Marano per conoscere le determinazioni che il Comune intendeva assumere a tutela dei 40 lavoratori che, da decenni, svolgono il servizio di pulizia dei mezzi Amat.

Era prevista a fine mese, ovvero al 30 settembre, la scadenza del servizio. Nel giugno scorso si era anche tenuto un sit-in di protesta dei lavoratori Euroservice il cui posto era seriamente a rischio.

Una rappresentanza dei lavoratori della Euroservice era salita sul tetto del deposito di via Roccazzo per protestare contro quello che hanno chiamato l’appalto della vergogna.