Indaga la polizia

Un medico specializzando all’ospedale Policlinico di Palermo è stato minacciato e costretto a prelevare mille euro al bancomat sotto la minaccia di un coltello. Il medico di 30 anni ieri sera aveva terminato il turno e stava attraversando i viali del Policlinico per tornare a casa.

È stato bloccato tra i viali e portato davanti allo sportello bancario per farlo prelevare. Dopo la rapina il medico ha chiamato gli agenti del commissariato Oreto.

Il racconto del medico “L’ho visto in faccia”

“L’ho visto in faccia, aveva all’incirca la mia età. E credo sia lo stesso con cui hanno avuto a che fare altri colleghi”, racconta.

“Ero appena uscito, erano all’incirca le 22. Si è avvicinato questo ragazzo – prosegue – che mi ha mostrato un grosso coltello e mi ha ‘invitato’ a dargli il portafogli. Non trovando abbastanza contanti, mi ha costretto ad andare in corso Tukory”. Secondo quanto ricostruito il giovane medico avrebbe raggiunto lo sportello bancomat e, sempre dietro la minaccia del coltello, avrebbe prelevato il massimo possibile: mille euro.

Al vaglio le riprese di alcune telecamere

“Una volta presi i soldi – conclude – si è allontanato. Mi sono rivolto al commissariato di via Roma e invito chiunque a fare lo stesso”. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere, comprese.

Ciaccio “Ho richiesto più telecamere al commissario straordinario”

“Appena ho saputo dell’accaduto – spiega il professore Marcello Ciaccio, presidente della Scuola di medicina e chirurgia – ho scritto al commissario straordinario chiedendo di aumentare il numero di telecamere sia nei viali che nei plessi, di estendere gli orari della sorveglianza e predisporre una postazione per la sicurezza dove concentrare le apparecchiature e potere vedere le registrazioni in tempo reale. E’ necessario per l’utenza ma anche per gli studenti che frequentano questo ospedale di formazione”.

Caltagirone “Al lavoro per dare maggiore chiusura ai varchi”

“Si tratta di eventi spiacevoli che di certo – aveva già commentato pochi giorni fa il commissario straordinario, Alessandro Caltagirone – vanno subito segnalati e denunciati. Come è noto il Policlinico ha una logistica complessa, con varchi che danno direttamente all’esterno e altri che riportano all’interno. Siamo al lavoro per favorire una maggiore chiusura dei punti di accesso, pur tenendo conto che alcuni devono essere garantiti come vie di esodo”.