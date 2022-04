provvedimento eseguito dalla polizia di siracusa

Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, nei confronti di Diego Tortorici, 43 anni, siracusano.

Rapina ad una donna

L’uomo è stato condannato, in via definitiva a 2 anni, 6 mesi e 26 giorni di reclusione ed al pagamento di una sanzione di 3 mila euro, per una rapina ai danni di una donna che stava facendo un prelievo di denaro da un bancomat.

Le indagini

Il fatto è avvenuto nel maggio del 2019 e le indagini della polizia, dopo la testimonianza della vittima e le immagini delle telecamere di sicurezza, si concentrarono sul 43enne, che venne indagato per rapina.

Processo e condanna

Ne è poi nato un procedimento giudiziario che si è concluso nei giorni scorsi con la condanna per l’uomo, che sconterà in carcere la pena.

Assolti due palermitani per una rapina

Il gup di Caltanissetta Gigi Omar Modica ha assolto due fidanzati palermitani, un giovane 31 anni, A.U.S, e una ragazza di 25 anni E.Z. accusati di falsa testimonianza nel processo che si sta celebrando a carico di un indagato per avere commesso una rapina in casa di un giudice palermitano nel centro storico di Palermo il 9 novembre del 2019.

Il giovane di 31 anni era accusato anche di calunnia nei confronti delle forze dell’ordine perché raccontò di essere stato schiaffeggiato durante le indagini.

Il giudice ha accolto la tesi degli avvocati, Giovanni Marchese e Salvatore Damiano che difendevano i due giovani visto che le delle dichiarazioni di entrambi gli imputati non sono state determinante sull’esito del processo nei confronti del presunto rapinatore.

Quella notte dopo la rapina un giovane che forse partecipò al colpo insieme ad altri due complici è morto nei pressi di un locale dove lavoravano i due giovani che sono finiti sotto processo. I due, secondo gli investigatori sarebbero stati reticenti e avrebbero cercato, con le loro dichiarazioni di aiutare in qualche modo il commando che agì quella notte.

I due giovani dissero di non conoscere chi avesse compiuto la rapina. Secondo gli investigatori le affermazioni sarebbero state smentite dalle intercettazioni ambientali.