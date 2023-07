La prima puntata seguita da quasi 20 mila spettatori

Come contrastare l’inquinamento mafioso nell’Economia reale? E’ il tema della seconda puntata di Punto Zero, il format che spiega le regole fondamentali dell’economia in modo semplice e chiaro. Il programma di Sebastiano Bavetta, condotto dal giornalista del Sole 24 Ore, Nino Amadore.

Nel corso della puntata Bavetta ha messo a confronto la mappa dell’infiltrazione mafiosa in Italia rispetto a quello delle concentrazione di pale eoliche: sono due immagini che nella parte meridionale del Paese coincidono. Secondo Bavetta non è un caso: la mafia controlla i business e controlla i territori, spiega il docente di Economia dell’Università di Palermo. Secondo Bavetta, soltanto la libera concorrenza si mette fuori gioco Cosa Nostra.

Punto Zero è arrivata alla seconda puntata. Online ogni lunedì, la prima puntata del format condotto da Bavetta è stata seguita in rete da quasi 20 mila spettatori.