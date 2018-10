I finanzieri della Compagnia di Partinico hanno sequestrato, all’interno di un grande magazzino, oltre 40.000 articoli tra materiale elettrico ed elettronico, giocattoli, articoli per la casa e dispositivi informatici non conformi alla normativa sulla sicurezza, contraffatti e riproducenti un marchio CE mendace.

Le Fiamme Gialle, nel corso dell’ispezione all’interno dei locali commerciali, hanno rinvenuto sugli espositori destinati alla vendita migliaia di articoli privi delle indicazioni in italiano per il consumatore ovvero del marchio “CE” che, tra l’altro, ne attesta la conformità alle disposizioni vigenti in tema di sicurezza.

Tra il materiale elettrico ed informatico rinvenuto, inoltre, molti dei prodotti avevano impresso sulla confezione di vendita e sugli stessi articoli dei marchi “CE” palesemente mendaci che potevano indurre in inganno il consumatore finale.

Infine, durante le operazioni venivano individuate anche decine di confezioni di carte da gioco “UNO” che la Mattel S.p.A. Italia disconosceva dalla propria produzione e, dunque, chiaramente contraffatte.

Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Palermo per contraffazione ed utilizzo di segni mendaci nonché segnalato alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie.