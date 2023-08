Nella stessa sera ha messo a segno quattro furti e un quinto tentato. Gli agenti di polizia ha arrestato un uomo di 61 anni che aveva ancora con sé quanto aveva raccolto nelle abitazioni visitate. Soldi, orologi e gioielli.

I colpi in via Giuseppe Alessi e in via Marchese di Villabianca. L’allarme è stato lanciato quando l’uomo stava cercando di rubare nel quinto appartamento. I condomini hanno chiamato la sala operativa del 112.

La polizia blocca il ladro

Sono arrivate le volanti che hanno bloccato il ladro con uno zaino e la refurtiva di 15 mila euro. L’indagato è stato arrestato nel corso dei controlli è emerso che su 61 enne c’era un provvedimento del giudice di aggravamento della misura dai domiciliari al carcere . L’uomo si era reso irreperibile per evitare di finire in cella.

Altro furto risolto dai Carabinieri

I carabinieri riescono a risolvere un caso di furto in appartamento nel Palermitano, individuata la banda. Tre gli arresti, due uomini e una donna.

Gli arresti

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Termini Imerese. E’ scattata nei confronti di due uomini di 20 e 38 anni portati in carcere e di una donna di 34 anni, finita ai domiciliari. Sono tutti di Montemaggiore Belsito accusati in concorso di furto in abitazione, commesso ai danni di una signora 89enne.

Refurtiva in parte recuperata

Le indagini furono avviate dai militari della sezione operativa del reparto territoriale di Termini Imerese e della stazione di Montemaggiore Belsito subito dopo la denuncia sporta dalla vittima. Nel corso delle verifiche è stato possibile identificare i tre. Due di loro, lo scorso 31 luglio, si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione dell’anziana vittima, impossessandosi di monili in oro, di posateria in acciaio e in argento e, persino, di un mobile. I militari hanno anche recuperato, in parte, la refurtiva.

