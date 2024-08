A partire da oggi 12 Agosto 2024, tutti i giorni della settimana del periodo estivo sarà attivato l’aggiuntivo secondo ritiro della frazione organica per le utenze commerciali “food” che insistono presso la Piazza di Mondello. La seconda esposizione, esclusivamente della frazione organica, da parte delle utenze dovrà avvenire in turno serale a chiusura delle attività di ristorazione con conseguente raccolta da parte di RAP durante il turno notturno e/o antimeridiano del giorno successivo. Lo fa sapere la Rap.

L’accordo con i commercianti

Questo nuovo servizio d’accordo con i rappresentanti dei commercianti food della piazza di Mondello integra quello avviato dall’azienda RAP lo scorso 2 Agosto che prevedeva il doppio ritiro della frazione organica nel fine settimana.

Ciò consentirà di ottemperare alla direttiva del Sig. Sindaco sulle Borgate Marinare che, insieme al Centro storico cittadino, rappresentano momento peculiare di svolgimento del servizio di igiene pubblica per l’elevato flusso di turisti e cittadini che fruiscono sia del tesoro storico-monumentale cittadino che dei servizi offerti dalle località marine poste all’interno del territorio urbano.

Rifiuti incendiati nella notte in città, roghi dallo Zen alla Noce

Ancora incendi di rifiuti. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Agesia di Siracusa allo Zen, in via Pandora e in via Noce. I roghi sono stati appiccati a cumuli di spazzatura che ancora si trovano per strada nonostante l’intervento di recupero della Rap, l’azienda partecipata che si occupa della raccolta della spazzatura nel capoluogo, dopo l’emergenza rifiuti.

Altre notti di incendi in città

Nelle notti scorse si sono verificati altri incendi di rifiuti. La raccolta della spazzatura è ripresa anche se la situazione in discarica è preoccupante con i piazzali pieni di immondizia. Così il conferimento nell’impianto procede a rilento e i rifiuti in alcune zone restano per strada. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere i roghi appiccati in via maresciallo Pecori Giraldi allo Sperone, in via del Vespro nella zona del Policlinico, in via Ustica nella zona di via Perpignano e in viale Piazza Armerina a Borgo Nuovo.