Via Maqueda torna al suo assetto originario: niente più carrellati lungo la strada. Missione compiuta per i residenti e i commercianti del centro storico. Poche ore fa, sono stati distribuiti i mastelli adatti alla raccolta dei rifiuti della zona. Come più volte segnalato dai residenti, l’intervento Rap è il risultato di un’analisi approfondita sul reale utilizzo dei cassonetti, che ha evidenziato come l’80% di essi fosse superfluo.





Più decoro urbano in via Maqueda

Il vicepresidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao, ha spiegato che l’operazione ha seguito un vero e proprio percorso porta a porta per valutare la quantità di rifiuti prodotti dalle attività commerciali. Grazie a questo monitoraggio, si è deciso di eliminare i carrellati in eccesso, restituendo maggiore ordine e decoro all’area compresa tra via Calderai e piazza Sant’Antonio.

I mastelli, a differenza dei carrellati, non resteranno più stabilmente su strada, ma verranno custoditi all’interno degli esercizi commerciali e posizionati all’esterno solo nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta.

L’iniziativa Rap del 29 marzo

Il prossimo 29 marzo si terrà un’iniziativa di sensibilizzazione di raccolta dei rifiuti nel centro storico di Palermo, promossa insieme alle associazioni di volontariato.

“Durante l’evento verranno distribuiti 20mila volantini e si procederà con un’azione porta a porta per informare i cittadini sull’importanza del senso civico e della corretta gestione dei rifiuti” ha detto il presidente Rap, Giuseppe Todaro .

Il progetto mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato spesso causato da chi si sposta in altre zone per disfarsi dei sacchetti. Sono inoltre in fase di valutazione ulteriori misure per affrontare il problema e incentivare la raccolta differenziata come pratica diffusa e consapevole.

I “cestini intelligenti” a energia solare

Compattano i rifiuti e si ricaricano attraverso l’energia solare. Arrivano in città dieci nuovi “cestini smart” capaci di contenere un quantitativo di rifiuti nettamente superiore ad un contenitore tradizionale. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, la Rap Srl ha introdotto una gestione intelligente e sostenibile dei rifiuti urbani. Nell’ottica di migliorare i servizi offerti, verranno collocati in diverse zone di Palermo dove l’affluenza turistica è maggiore.

“L’auspicio è di evolverci come nelle più grandi città europee. Questi sono cestini compattanti; inizialmente ne metteremo dieci in giro per città nelle zone di maggior affluenza, da Mondello a Sferracavallo fino a Palermo città – ha dichiarato Giuseppe Todaro, presidente Rap – facciamo una prima prova, se avranno un esito positivo intensificheremo: i cestini intelligenti dovrebbero aiutarci ad avere meno spazzatura per le strade, l’obiettivo è l’avanzamento verso un senso civico maggiore. La differenza con un normale cestino è che è dotato di un sistema compattante, quindi si riempie in più tempo. All’interno è possibile inserire i classici rifiuti da cestino non di certo sacchetti e rifiuti ingombranti”.