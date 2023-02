Come aveva già anticipato BlogSicilia nelle scorse settimane, ora è ufficiale: a Palermo a giugno ci sarà il concertone di Radio Italia Live. Dal 2012 è l’appuntamento musicale live e gratuito più atteso dell’anno: “Radio Italia Live, il Concerto” torna nel 2023 anche a Palermo.

Il grande evento al Foro Italico

L’evento, organizzato da Radio Italia, si svolgerà venerdì 30 giugno nella suggestiva cornice del Foro Italico. La data si aggiunge a quella già annunciata di Milano, sabato 20 maggio 2023. “E’ un grande piacere poter tornare a Palermo con Radio Italia Live – Il Concerto – dice Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia -: i ricordi delle precedenti edizioni sono rimasti impressi nei nostri cuori e nelle nostre menti in questi anni, quindi poter riportare la grande musica italiana dal vivo al Foro Italico è una grande gioia che siamo certi sarà condivisa dal numerosissimo pubblico presente il 30 di giugno”. Radio Italia vuole anche inviare “un ringraziamento particolare al sindaco Roberto Lagalla e a tutti i suoi collaboratori che hanno agevolato la possibilità di realizzare nuovamente un evento così imponente e impegnativo. Ci vediamo a Palermo alla fine di giugno. Non devono mancare le arancine!”.

“Palermo ha voglia di grandi eventi”

“Come hanno dimostrato gli spettacoli e i concerti della scorsa estate e la loro grande partecipazione di pubblico – commenta il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -, Palermo ha voglia di grandi eventi e il ritorno del Radio Italia Live – Il Concerto al Foro Italico, il prossimo 30 giugno, è una bellissima notizia per la città. Negli ultimi mesi il canale aperto tra l’amministrazione e Radio Italia ha prodotto proficue interlocuzioni che hanno portato all’organizzazione di questo grande appuntamento musicale a livello nazionale che porterà sul palco del Foro Italico alcuni tra i principali artisti del panorama della musica italiana”.

A Palermo anche Baglioni

“Come hanno dimostrato gli spettacoli e i concerti della scorsa estate e la loro grande partecipazione di pubblico, Palermo ha voglia di grandi eventi e anche l’annuncio delle tre date di ottobre al Velodromo, dove si esibirà Claudio Baglioni, testimonia l’impegno che l’Amministrazione sta mettendo in campo per restituire alla città gli importanti spettacoli e artisti che merita, mettendo a disposizione spazi e strutture chiusi per troppi anni agli spettacoli”.