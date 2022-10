Sorge nei locali di piazzetta Tiro al segno

Riorganizzazione interna alla macchina burocratica del Comune di Palermo, nasce l’ufficio “Benessere animale”. Tratterà in via esclusiva tutte le problematiche connesse alla materia di tutela degli animali e lotta al randagismo. In particolare avrà compiti per il prelievo di cani vaganti, per l’affido, l’adozione e la reimmissione nel territorio.

Orari e funzionamento

L’ufficio sorge in piazzetta Tiro a Segno, al civico 5, e svolgerà le attività in collaborazione con il personale veterinario dell’Asp, che avrà dei locali dedicati al personale dell’azienda sanitaria per le mansioni di competenza. Gli uffici saranno aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Ad essere stato nominato un responsabile che ha quindi mansioni di coordinamento delle attività, gestione del personale, controllo delle attività del personale Reset addetto alla pulizia giornaliera, controllo degli ingressi e rapporti con il personale veterinario dell’Asp. In totale sono 13 le unità di dipendenti assegnati.

Applicata la recente legge regionale

L’amministrazione comunale Palermitana non fa altro che dar seguito alla legge regionale numero 15 del 3 agosto scorso, in materia di tutela degli animali e lotta al randagismo. Potrebbe apparire un meccanismo quasi scontato ma quando c’è di mezzo la pubblica amministrazione non sempre le norme trovano spazio ed attuazione immediata. L’articolo 4 attribuisce ai Comuni specifici compiti per il prelievo di cani vaganti, per l’affido, l’adozione e la reimmissione nel territorio. L’articolo 5 invece prescrive, a carico dei Comuni, l’individuazione di luoghi idonei dove le aziende sanitarie provinciali possono erogare le prestazioni sanitarie.

Anche campagne informative per combattere il randagismo

L’ufficio sarà chiamato anche a promuovere campagne di informazione ed organizzare campagne di adozione degli animali presenti nella struttura, avvalendosi della collaborazione delle associazioni animaliste con le quali stipulare protocolli d’intesa o accordi. Sarà anche consentito all’interno dell’ufficio l’ingresso dei volontari di queste associazioni per la cura ed il monitoraggio degli animali presenti nella struttura.