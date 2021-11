Serviranno a coprire la carenza d’organico in attesa del bando

La strada appare oramai tracciata. La Rap, la municipalizzata del Comune di Palermo che si occupa della raccolta dei rifiuti, si affiderà a personale esterno nelle more che si espleti il concorso per l’assunzione dei 106 operai. Dopo le indiscrezioni filtrate nei giorni scorsigli uffici si stanno attrezzando per arrivare ad individuare la società a cui affidare il reclutamento temporaneo di questo personale. Pare che la prossima settimana si arriverà a definire tutto, così come d’altronde aveva già nei giorni scorsi anticipato l’amministratore unico della Rap Girolamo Caruso.

I tempi

L’intenzione è quella di far fronte alla oramai cronica carenza di personale, una persistente fragilità di Rap degli ultimi anni. Si tratta di un’operazione temporanea in attesa della celebrazione del bando per operai. Secondo quanto aveva già evidenziato Caruso nei giorni scorsi questo percorso è necessario per assicurare la regolarità del servizio contemplato dal contratto sottoscritto col Comune. Si affida quindi all’esterno, temporaneamente e limitatamente ai prossimi 6-8 mesi, la linea di attività della raccolta differenziata, per garantire gli svuotamenti delle campane relative al vetro, carta, cartone sia nell’ area porta a porta sia nell’area stradale”.

Nessun aggravio dei costi

Come aveva già detto l’amministratore unico questa operazione, vale a dire l’affidamento con bando che sarà pubblicato la prossima settimana, non comporterà un aggravio di costi per l’azienda ed allo stesso tempo permetterà un recupero di risorse umane da dirottare sulla raccolta della plastica e la indifferenziata. Tali affidamenti di esternalizzazione dei servizi sono oramai consolidati in altre aziende municipalizzate di igiene ambientale. In totale le assunzioni saranno 306 ritenute indispensabili per attuare il piano industriale che prevede l’espansione del PaP a 200.000 abitanti in 2 anni e l’espansione a tutta la città nei 2 anni successivi.

Le altre assunzioni

Va avanti intanto il concorso per 46 autisti e 2 dirigenti tecnici della Rap. La commissione esaminatrice che valuterà i conducenti si è già insediata e sempre la prossima settimana si insedierà pure la commissione, composta dal direttore del personale e da un docente di Ingegneria e uno di Giurisprudenza dell’Università, funzionale alla selezione delle due figure che entreranno a far parte del direttivo.