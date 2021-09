investimenti e rilancio dell'azienda

La cabina di regia presso il Comune di Palermo, convocata per oggi, connessa al piano assunzioni Rap, prima tranche del piano del fabbisogno del personale, già autorizzato dal Comune di Palermo, è stata rinviata a martedì 7 settembre per impegni istituzionali inderogabili del Segretario Generale. A darne comunicazione l’Amministratore Unico della RAP Girolamo Caruso che allo stesso tempo annuncia che l’Azienda sta continuando con il percorso già intrapreso riguardante l’organizzazione interna della società e che in data odierna ha approvato con propria determina il Piano Industriale 2022 – 2024 con annesso il piano del fabbisogno del personale triennio 2021/2023.

A confronto coi sindacati

“Successivamente alla condivisione con le Organizzazioni Sindacali, – spiega Caruso – dopo due giorni di intenso confronto, gli atti sono stati, in data odierna, trasmessi al Socio Unico e ai competenti uffici comunali affinché, dopo le prescritte autorizzazioni si possa immediatamente dare corso alle azioni ivi previste e necessarie per un concreto rilancio della RAP in termini di forza lavoro ed investimenti”.

Altri 200 operai

Il nuovo Piano Piano del Fabbisogno del personale prevede 200 operai e 4 dirigenti che si aggiungono alla forza lavoro già autorizzata dalla giunta comunale che prevedeva 106 operai, 46 Autisti e 2 dirigenti.

Cercasi 46 autisti

Intanto pochi giorni fa è stato aperto il concorso per 46 autisti. Saranno assunti a tempo indeterminato, con rapporto a tempo pieno (38 ore alla settimana comprese domeniche e festivi), inquadrato con il livello terzo, quindi da contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali-utilitalia. I candidati devono, tra l’altro, essere in possesso della patente di guida di categoria C, della Cqc (Carta di Qualificazione del Conducente) e del diploma di scuola secondaria di primo grado.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione (scadenza quindi al 29/09/2021). Saranno accettate soltanto le domande redatte sul modello “fax simile” allegato al bando a pena d’ esclusione.

Il bando integrale della selezione del concorso per autisti potrà essere visionato da lunedì 30 agosto sul sito web del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) e della società Rap (www.rapspa.it) che rimanda al portale “Amministrazione Trasparente” nell’area “Avvisi”, e sarà pubblicizzato su tre quotidiani.

Persi 638 posti in meno di 7 anni

“Tra il 2014 e il 2021 – ha spiegato nei giorni scorsi Andrea Gattuso per la Fp Cgil Palermo. – la Rap ha registrato una sensibile riduzione del personale, passando dalle 2.337 unità in forza al 1 marzo 2014 alle 1.699 unità al 1 gennaio 2021, con una diminuzione di personale pari quindi a 638 unità in meno di 7 anni, dovuta soprattutto ai pensionamenti che, vista l’alta età media dei lavoratori, sono previsti anche nei prossimi mesi”.