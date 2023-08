La denuncia del presidente Giuseppe Todaro



Un dirigente della società Partecipata Rap ha ricevuto una lettera minatoria da parte di ignoti. A denunciare lo spiacevole episodio è stato il presidente dell’azienda Giuseppe Todaro, intervenuto ai microfoni dei giornalisti durante la visita istituzionale della Commissione Regionale Antimafia, presieduta dal deputato regionale del PD Antonello Cracolici, alla discarica di Bellolampo. Il dirigente, oltre ad aver espresso la propria solidarietà al proprio dipendente, ha annunciato che il materiale è stato consegnato agli inquirenti per risalire ai responsabili.

Minacciato un dirigente di Rap

Una lettera di minacce che, secondo quanto riferito dal presidente di Rap, sarebbe associata alla riorganizzazione di uffici e funzioni attualmente in corso all’interno dell’azienda. “Da alcuni mesi sono alla Rap. Stiamo cambiando un po’ i quadri del personale, attraverso il trasferimento di uomini e funzioni – ha sottolineato Giuseppe Todaro -. Nella giornata di ieri, uno dei nostri funzionari operativi che si occupa di ciò ha ricevuto una brutta lettera anonima. Abbiamo immediatamente denunciato, consegnando la lettera agli inquirenti. Esprimo la mia piena solidarietà. Se qualcuno pensa che i cambiamenti possano essere frenati da qualcuno che non la pensa così, ha sbagliato strada. La mia storia insegna che non accetto paura. Sono vicino a qualsiasi dipendente della Rap che, a titolo di funzione, viene colpito anche a livello familiare”.

La solidarietà del presidente Giuseppe Todaro

Missiva in cui soggetti di cui non si conoscono le generalità hanno attaccato il dirigente dell’azienda sul quale, per stessa volontà del presidente Giuseppe Todaro, vige il massimo riservo. “Stiamo parlando di gentaglia – ha attacco l’esponente di Rap – che ha intimato al dirigente che se non fa determinate cose che ha sul tavolo, lo andavano a prendere a casa insieme alla sua famiglia. Non do i dettagli per non esporre la persona e per non inficiare le indagini che ci sono in corso. Mi limito ad esprimere la mia solidarietà in questo momento”.