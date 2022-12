Tutti i dettagli su requisiti, selezioni e candidatura

L’azienda RAP S.p. A., la partecipata del Comune, che gestisce il servizio d’Igiene Ambientale della Città di Palermo, ha finalmente pubblicato l’atteso bando per 306 operai.

I neoassunti saranno inseriti in azienda con un contratto a tempo pieno e indeterminato, che prevederà 38 ore a settimana (incluse domeniche e festivi) e inquadrati secondo il livello J del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi Ambientali – Utilitalia – Area Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio.

I requisiti generali

Gli aspiranti candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle normative vigenti in materia di quiescenza al momento dell’eventuale assunzione;

cittadinanza italiana ovvero di uno stato membro della U.E. (in tal caso occorre un’adeguata conoscenza della lingua italiana);

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

assenza di interdizione dai pubblici uffici, nonché assenza di dichiarazione di temporanea interdizione o inabilitazione;

posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;

non essere stati destituiti o dispensati da un impiego pubblico, né essere stati già dichiarati decaduti dallo stesso;

non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la RAP S.p.A.;

idoneità fisica all’impiego.

I requisiti specifici

I candidati dovranno, inoltre, possedere:

un diploma di istruzione di Scuola Secondaria di primo grado (Licenza media);

(Licenza media); una patente di guida in corso di validità, con obbligo di indicazione degli estremi identificativi (numero, data di rilascio e data scadenza) esente da provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione.

Le riserve

Tra i posti messi a bando, sono previste delle specifiche riserve:

5 posti saranno riservati agli iscritti negli elenchi delle categorie protette, di cui all’art. 8 della Legge 68/99;

5 posti a chi è inserito negli elenchi approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 09/08/2018 avente ad oggetto: “Approvazione elenco comunale di mobilità interaziendale ai sensi dell’art. 24, comma 2 della legge regionale n. 20/2016”;

5 posti ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato di società partecipate del Comune di Palermo, sempreché il candidato abbia ottenuto il nulla osta del proprio datore di lavoro per l’immissione in servizio presso RAP S.p.A.

La selezione

L’iter selettivo prevederà 3 fasi:

una valutazione dei titoli auto-dichiarati dal candidato (al termine di tale prima fase verrà redatta una prima graduatoria di merito;

dal candidato (al termine di tale prima fase verrà redatta una prima graduatoria di merito; una verifica da parte della Commissione esaminatrice dei titoli che, a pena esclusione, devono essere allegati alla domanda;

che, a pena esclusione, devono essere allegati alla domanda; una prova scritta di idoneità con n. 50 quesiti a risposta multipla (Cultura generale, Nozioni di base di igiene ambientale, di gestione rifiuti e raccolta differenziata, Nozioni di base in materia di sicurezza sul lavoro; Diritti e doveri dei lavoratori, Elementi del codice della strada), alla quale saranno sottoposti esclusivamente i primi 3.000 candidati posizionati nella graduatoria redatta a seguito conclusione delle precedenti fasi di selezione e a chi possiede i titoli di riserva.

La RAP S.p.A. potrà avvalersi, per l’espletamento delle fasi selettive di enti o Istituzioni pubbliche o aziende specializzate operanti nel settore della selezione del personale.

Come fare domanda

L’istanza di partecipazione dovrà essere trasmessa per via telematica entro le ore 23:59 del 27 gennaio 2023 e presentata tramite il sito dedicato, disponibile al seguente link.

Il candidato potrà accedere alla piattaforma solo se munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per partecipare alle selezioni sarà necessario il versamento di un contributo non rimborsabile di 15 euro da effettuare mediante bonifico bancario secondo le istruzioni indicate nel bando.

Per supporto ed assistenza, i candidati potranno contattare il Team di Assistenza Concorsi Smart attraverso la chat disponibile in piattaforma, cliccando sul tasto “Contattaci” in basso a destra della pagina. Il chatbot sarà attivo La chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fornirà risposte preimpostate alle domande più frequenti.

In alternativa al Chatbot, sarà possibile contattare direttamente gli operatori digitando la parola “Operatore”. Gli addetti all’assistenza saranno disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 (esclusi i festivi).

In caso di variazioni dell’indirizzo di residenza o di posta elettronica sarà necessario inviare una specifica comunicazione all’indirizzo rap.spa@cert.comune.palermo.it.

Per maggiori dettagli consulta il bando.