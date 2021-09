FORELLO (OSO) RISPONDE A CARUSO

Riorganizzazione aziendale e bando per nuovi dirigenti: l’Amministratore Unico Girolamo Caruso ha annunciato il piano di ottimizzazione di Rap, società che si occupa della gestione e della raccolta di rifiuti nel capoluogo siciliano. Un percorso già precedentemente avviato con il bando per la ricerca di nuove risorse umane. Elemento resosi necessario dalla riduzione, negli anni, dei ranghi aziendali, mai adeguatamente sostituiti.

Una penuria di figure che ha riguardato anche i ruoli dirigenziali. Dal 2013, anno di nascita della partecipata, i funzionari di alto livello si sono ridotti da 11 a 5. Per la terza volta in due anni, Rap ripropone così il concorso. Il bando integrale potra essere visionato da lunedì 27 settembre sul sito del Comune e su quello dell’azienda.

Riorganizzazione dell’azienda

Intanto, in attesa dell’arrivo di forze fresche, Girolamo Caruso ha disposto una riorganizzazione aziendale per i dipendenti già a disposizione. L’esigenza di questa nuova impostazione che la Rap si dà, viene dettata da alcuni obiettivi prioritari che servono ad evitare, con un coordinamento continuo, la mancata comunicazione tra le principali aree operative. Ciò per iniziare la “sburocratizzazione” dei servizi resi alla collettività. Si ottimizzeranno così le risorse ad oggi disponibili. Questo in attesa dell’ingresso del nuovo personale e degli investimenti legati a impiantistica, mezzi e attrezzature.

Le nuove procure assegnate ai dirigenti afferiscono: per quanto concerne la delega alla ingegneria e progettazione (vera novità della riorganizzazione) e alla logistica all’ing. Antonino Putrone; il Polo impiantistico di Bellolampo a Larissa Calì; lo Staff legale, Bandi e Contratti, all’avvocato Donatella Codiglione, l’intera Area tecnica Operativa (igiene del Suolo, raccolta e Raccolta differenziata) a Pasquale Fradella; nonché la direzione dell’intera Area Amministrativa a Massimo Collesano.

Caruso: “Riorganizzazione necessaria per creare maggiore coordinazione”

“La riorganizzazione aziendale, che oggi viene varata attraverso l’emanazione degli ordini di servizio per ciascuna area e che fa seguito alle nuove procure conferite, venerdì scorso, ai Dirigenti in servizio, tende – spiega Caruso – a creare un maggiore coordinamento tra le funzioni tecniche, a razionalizzare le funzioni amministrative ed a fornire ai dirigenti precisi e cogenti indirizzi in ordine alla puntuale attuazione dei programmi aziendali recentemente compendiati nel piano industriale triennale (2022/2024 )approvato un paio di settimane fa. Programmi – continua Caruso – che mirano al superamento delle attuali criticità ed a porre le basi per il rilancio della RAP”.

“Fiduciosi su questa dovuta riorganizzazione – conclude Caruso – siamo pronti assieme a tutti i nostri dipendenti ad affrontare la nuova sfida nella consapevolezza di potere migliorare i nostri servizi.

“Oso” frena: “Serve il piano industriale”

Se assumere rappresenta un imperat inderogabile per l’azienda, d’altra parte bisogna fare i conti con i problemi di bilacio del Comune di Palermo. Proprio in questi giorni è stata infatti approvata la delibera sulla presentazione del cosiddetto piano di rientro. Un documento contabile che dovrà porre le condizioni per potere riequilibrare i conti di Palazzo delle Aquile. Ma, secondo il consigliere comunale Ugo Forello, questo non è l’unico motivo ostativo alla manovra di Caruso.