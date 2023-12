Todaro: "Bando per bilance nei CCR sarà fatto regolarmente"

“Non essere ingombrante“: questo è il titolo dello spot pubblicitario voluto da Rap per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della raccolta differenziata e della lotta all’abbandono illegale dei rifiuti. Una piaga che pesa tantissimo sulle risorse umane di piazzetta Cairoli. Secondo i dati forniti dagli uffici della società Partecipata del Comune, nel solo 2023 sono stati oltre 120.000 i pezzi di ingombranti ritirati dalle strade di Palermo. Un numero insostenibile, soprattutto per un’azienda con scarse risorse a disposizione.

Il nuovo spot pubblicitario di Rap

Diventa quindi fondamentale sensibilizzare la cittadinanza ad un corretto utilizzo dei centri comunali di raccolta. Sette quelli attualmente presenti, ai quali se ne dovrebbero affiancare altri sei nel 2024 (fra questi figurano anche quelli di “Laudicina” e “Michelangelo“, i quali saranno spostati di sede a causa di una sovrapposizione di progetti con degli asili comunali). A tal proposito, la Rap ha realizzato uno spot pubblicitario realizzato dallo studio Panasci e che ha visto coinvolti gli attori Mary Cipolla ed Emanuele Scelta. Una pubblicità dai toni ironici e che si focalizza soprattutto sul tema dell’anonimato e della gratuità che contraddistingue il servizio.

“Dobbiamo dare una svolta nuova. Come ha chiesto più volta il sindaco, serve una nuova Rap – ha dichiarato il presidente Giuseppe Todaro -. I nostri servizi non rispondono ai bisogni del cittadino medio. Lavoreremo incessantemente, anche con i nuovi mezzi e i nuovi uomini. Speriamo di dare un segnale che la città si merita”.

Bando per le bilance nei CCR entro il 31 dicembre

E proprio a proposito dei CCR, dall’avanzo vincolato recentemente sbloccato dal Consiglio Comunale arriveranno circa 100.000 euro da destinare all’acquisto di bilance. Un presidio fondamentale nell’ottica di prevede agevolazioni sulla TARI in base ai conferimenti. Il tempo però stringe. Tutte le procedure dovranno essere completate entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Un tema sul quale il presidente Giuseppe Todaro si dice ottimista. “La procedura di gara è impostata. I tempi sono brevissimi. E’ abbastanza semplice, è al ribasso. Ci arriveremo“.

Obiettivo: potenziare la raccolta differenziata

Tornando al tema della differenziata, i numeri non sorridono particolarmente al capoluogo siciliano, con un dato del 18,5% sull’intero territorio. Numeri ben più alti sono quelli che interessano le zone al momento coperte dal servizio. Una platea di circa 200.000 persone con un tasso di differenziata fra il 55 e il 60%. Numeri che si estenderanno con il coinvolgimento della zona Nord e, di conseguenza, di altri 200.000 palermitani.

Progressi sottolineati dal neo-assessore all’Ambiente Pietro Alongi, intervenuto questa mattina alla conferenza stampa. “Darò un segnale immediato. Ho chiesto di avere una stanza qui nella sede di Rap in modo da poter fare sentire la mia vicinanza. Sarò qui due o tre volte a settimana. Siamo convinti che si può fare tanto. Deve essere una collaborazione concreta fra cittadini e la Rap. Ognuno deve fare la sua parte”.

I controlli: potenziare il sistema di videosorveglianza

Battuta finale sui controlli. Un tema sul quale il presidente di Rap Giuseppe Todaro ha ringraziato il comando dei vigili urbani di Palermo e la polizia provinciale. “Stanno facendo uno sforzo enorme per controllare il territorio. Dove ciò viene fatto, c’è un miglioramento. Non c’è altra strada. Premiliatà e sanzioni”. Controlli che hanno portato all’elevazione di oltre 300 sanzioni. Ciò al netto di un tema sul quale i rappresentanti dei due organi hanno chiesto un impegno maggiore all’Amministrazione Comunale, ovvero quello del potenziamento delle telecamere in città. Solo otto quelle presenti sull’intero territorio. Un numero troppo esiguo per la quinta città d’Italia.

I progetti nelle scuole

Al netto delle sanzioni, la strada rimane quella della prevenzione. E, a tal proposito, l’azienda ha annunciato stamattina l’indizione di alcuni progetti nelle scuole. Saranno 30 gli istituti coinvolti, con l’attribuzione di alcuni premi agli studenti più meritevoli.

Like this: Like Loading...