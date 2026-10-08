Una rapina ai danni di un autotrasportatore è avvenuta nella mattinata in via Ammiraglio Paolo Thaon di Revel. Un conducente impegnato nel trasporto di generi di tabacco è stato bloccato da un malvivente solitario e costretto a consegnare il carico.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, l’azione criminosa è stata consumata rapidamente. Il criminale, con il volto coperto da un cappuccio per eludere l’identificazione, è entrato in azione mentre il mezzo si trovava lungo la via. Sotto la minaccia, l’autista non ha potuto opporre resistenza e ha dovuto consegnare i colli di sigarette presenti a bordo.

Il malvivente si è quindi dileguato a piedi per le vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle volanti della polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi di rito e per raccogliere la testimonianza della vittima, visibilmente scossa ma illesa.

Gli investigatori hanno avviato le ricerche nella zona e stanno acquisendo le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della strada per risalire all’identità del rapinatore. L’ammontare complessivo della merce sottratta è attualmente in corso di quantificazione da parte dell’azienda di distribuzione.